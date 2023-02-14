Uzmanlar depremzedeleri uyardı! "Zatürre ve viral enfeksiyonlara dikkat edilmesi gerekiyor"

“Asrın felaketi” olarak nitelendiren deprem sonrasında ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklar ve zatürre ile ilgili uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, binlerce vatandaşın kış mevsiminde dışarda kaldığını belirterek depremzedelerde solunum yolu enfeksiyonları çok fazla olduğunu ifade etti. İşte haberin detayları...

İHA Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:44 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde gerçekleşen depremlerden kurtulan vatandaşların büyük bir kısmının soğukta ve açık havada yaşamak zorunda kaldığını söyleyerek, "Geceyi soğukta geçirmeleri nedeniyle bronşit dediğimiz solunum yolu enfeksiyonları çok fazla var. Çok fazla ateşi olan çocuklarımız var" dedi.

"BİR AN ÖNCE YARALARIMIZI SARMAYA BAŞLAYALIM"



Şikayeti olan depremzedelerin en kısa zaman içinde sağlık kuruluşunda tedavi olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Ülke olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. 10 milyondan fazla insanı etkileyen dünyanın en büyük afetlerinden biri ile karşı karşıyayız. Bunun getirdiği travmalar var. Bu 1999 yılından çok farklı bir deprem.