Uzmanlar kesinlikle uzak durmanızı söylüyor! Beyin kanseri riskini artırıyor

Uzmanlar, her beyin tümörünün kötü huylu olmadığını söylüyor. Yapılan araştırmalar, etkiledikleri beyin dokularına bağlı olarak 120'den fazla beyin tümörü tipi olduğunu ve tüm beyin tümörlerinin kanser olmadığını açıkladı. Ancak iyi huylu tümörlerin boyutları ve yerleri nedeniyle tehlikeli olabileceğini de söylüyor.
BEYİN KANSERİ BELİRTİLERİ
Beyin tümörleri ile ilişkili semptomlar genel ve fokal olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Genel semptomlar baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç düzeyinde azalmayı içerir. Aynı zamanda güçsüzlük, duyu kaybı, konuşma güçlüğü veya görme kaybı da ortaya çıkar.
SABAHLARI KUSMA VE SONRASINDA BAŞ AĞRISI
Bulantı, nöbetler, görme, işitme, konuşma sorunları ve iştahsızlık hepsi birincil beyin tümörlerinin belirtileridir. Kötü huylu veya iyi huylu 125'den fazla tipte birincil beyin tümörü vardır. Genel semptomlar arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, azalma bilinç seviyeleri ve nöbetler Odak semptomları ayrıca tümörün konumuna bağlı olarak nöbetleri ve halsizlik, duyu kaybı, konuşma güçlüğü veya görme kaybını içerebilir.
BURUNDAN GELEN OMURİLİK SIVISI
Bu semptom, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi ile birlikte bir hipofiz tümörünün semptomu olabilir. Hipofiz tümörleri, epitel hücrelerinde başlayan bir tür birincil beyin tümörüdür. Hipofiz bezi, hipotalamusa bağlı olan büyümeyi ve metabolizmayı kontrol eder. Hipofiz tümörleri belirti vermedikleri için teşhis edilmesi kolay değildir.
YÜZ KASLARINDA UYUŞMA
Eğer tümör daha fazla büyürse yüzün duyusunu alan sinire bası yaparak yüzde uyuşmaya neden olabilir. Daha da büyüyen tümörler yüz felcine ve hatta beyin sapına bası yaparak hayati tehlikeye neden olabilirler.
BEYİN KANSERİ RİSKİNİ KİMLER TAŞIYOR?
Uzmanlar, birincil beyin tümörü olan hastaların önemli bir çoğunluğu için maalesef tanımlanabilir hiçbir risk faktörü olmadığını söylüyor. Hastaların küçük bir kısmında kendilerini kanser gelişimine yatkın hale getiren genetik sendromlar vardır. Bunun dışında bilinen tek risk faktörü radyasyona maruz kalmaktır.