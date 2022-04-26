Uzmanlar kesinlikle uzak durmanızı söylüyor! Beyin kanseri riskini artırıyor

Bu semptom, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi ile birlikte bir hipofiz tümörünün semptomu olabilir. Hipofiz tümörleri, epitel hücrelerinde başlayan bir tür birincil beyin tümörüdür. Hipofiz bezi, hipotalamusa bağlı olan büyümeyi ve metabolizmayı kontrol eder. Hipofiz tümörleri belirti vermedikleri için teşhis edilmesi kolay değildir.

YÜZ KASLARINDA UYUŞMA

Eğer tümör daha fazla büyürse yüzün duyusunu alan sinire bası yaparak yüzde uyuşmaya neden olabilir. Daha da büyüyen tümörler yüz felcine ve hatta beyin sapına bası yaparak hayati tehlikeye neden olabilirler.

BEYİN KANSERİ RİSKİNİ KİMLER TAŞIYOR?

Uzmanlar, birincil beyin tümörü olan hastaların önemli bir çoğunluğu için maalesef tanımlanabilir hiçbir risk faktörü olmadığını söylüyor. Hastaların küçük bir kısmında kendilerini kanser gelişimine yatkın hale getiren genetik sendromlar vardır. Bunun dışında bilinen tek risk faktörü radyasyona maruz kalmaktır.