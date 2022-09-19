Uzmanlar uyardı: Bu bakteri küçük yaştaki çocukların hayatıyla oynuyor!

Paketli tükettiğiniz tüm ürünler aslında sağlığınızı derinden etkiliyor. Özellikle çocukların tükettiği çikolata gibi ürünlerde bulunan bir bakteri, küçük yaştaki çocukların sağlığını riske sokuyor. İşte Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, ebeveynlere konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:20 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukların sıkça tükettiği ambalajlı atıştırmalık ürünlerde tespit edilen Salmonella (Salmonellozis) bakterisi, can kaybı ve ekonomik sorunlara sebep oluyor. Bir yaşından küçük çocuklarda bu bakterinin daha fazla görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 yiyecekte Salmonella tespit edilmesi üzerine, dünya harekete geçti. Genellikle hayvansal besinlerden insanlara geçen bakteri, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, belirtilerin 1-7 gün arasında sürdüğünü ve hastalığın şiddetinin alınan bakteri sayısına ve kişinin direncine bağlı olarak değiştiğini ifade etti.



ETKENİ TANIYIN BAKTERİDEN KORUNUN

Ciddi bir halk sağlığı riski oluşturan Salmonella, gıda kaynaklı enfeksiyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son dönemlerde dünyaca ünlü markaların ambalajlı ürünlerinde tespit edilen bakteri, bu ürünleri tüketenlerin akıllarına "Acaba ben de bu bakteriyi kaptım mı?" sorusunu getirdi. Salmonella- ların doğada ve çevrede yaygın bulunuşunun, insanlara bulaşmasını kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, etkeni tanımanın, enfeksiyonun özelliklerinin ve risk faktörlerinin bilinmesinin, korunma ve kontrolde oldukça önemli olduğunu vurguladı.