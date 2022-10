Uzmanlar uyardı! Meme kanseri bu kişilerde daha çok görülüyor...

KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ



Erken teşhis için meme kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Uğraş, yapılacak kontroller için şu bilgileri verdi:

"Meme kanserini giderek genç yaşta görülmesi, kadınların genç yaştan itibaren kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini gösteriyor. Kadınlar kontrolleri mutlaka yaptırmalı. Bu kontrollerin başında her ay, kendini kendine meme muayenesi yapılması geliyor. Bu kontrol 20'li yaşlarla birlikte başlanmalı. Memesinde hissettikleri bir kitle ya da meme başı görünümündeki bir değişlik, memeden gelen bir akıntı varsa, uzmana başvurmalılar. Ayrıca memede her hangi bir ağrı, sızlama, batma ve yanma hissi gibi belirtiler olduğunda 'bu geçer' diyerek hafife almamalı, beklemeden bir hekime başvurmalılar. Her yıl mutlaka bir uzmana gitmeliler. 40 yaşına kadar olan süreçte, doktor kontrolü ve ultrason çekimi yapılıyor. 40 yaşından sonra mamografi de bu kontrollere ekleniyor. Ancak ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda mamografi çekimi uzmanın önerisine göre daha erken yaşa çekilebilir."