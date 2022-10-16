Uzmanlar uyardı! Meme kanseri bu kişilerde daha çok görülüyor...

Meme kanserinin 40 yaş altı kadınlarda da sık görülmeye başladığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat Erdem Uğraş, "Daha çok 40 yaş sonrası hastalık olarak bilinen meme kanseri günümüzde çok daha genç yaşlarda görülüyor. Yeni gelişen tedavilerle birlikte özellikle erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı çok yüksektir. O sebeple kadınlarımız kontrollerini ihmal etmemeli" dedi.



Meme kanserinin artık 40 yaş altı kadınlarda da görüldüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat Erdem Uğraş, "100 kadından 8 tanesinin hayatının belli bir döneminde meme kanserine yakalandığı biliniyor. Genellikle 40 yaş sonrası görülen meme kanseri günümüzde giderek daha geç yaşlarda ortaya çıkıyor. Yani meme kanseri görülme yaşı giderek düşüyor ve pek çok genç kadın maalesef ki meme kanseri teşhisi alıyor. Fakat erken teşhis edildiğinde tedavisi tam olarak yapılabilir. Kişi tedavi sonrası yaşamına sağlıklı olarak devam edebilir" dedi.