Uzmanlar uyardı: O kişiler yaz aylarında ekstra dikkat etmeli! Acil müdahale listesinde yer alıyor...

Hava sıcaklıklarının artmasıyla tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan bireyleri uyaran uzmanlar aynı şekilde migren hastaları için de çeşitli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'de her 5 kadından birini ve her 10 erkekten birini etkileyen migrene karşı neler yapılması gerektiğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:21 PAYLAŞ ABONE OL

Migrenin beyinde yaşanan bir dizi kimyasal değişimin sonucu ortaya çıkan özel bir baş ağrısı türü olduğunu belirten uzmanlar, "Ağrı genellikle başın bir yarısından başlar, şiddetlidir, zonklayıcıdır, en az 4 saat olacak şekilde uzun sürer ve beraberinde; mide bulantısı, kusma, ışık, ses, koku, dokunmaya artmış hassasiyet eşlik eder. Bu hastalık ülkemizde ve dünyada kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet oluşturan ilk 10 hastalık arasındadır. Ülkemizde çocuk ve ergenlerin onda birinde ve gençlerimizin beşte birinde migrene bağlı baş ağrısı sorunu bulunmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı tetikleyiciler, migren ataklarını ortaya çıkaran beyin kimyasallarının salgılanmasına yol açar. Hormonlar, açlık, stres, uyku düzeni bozukluğu, çeşitli besinler, su tüketiminin yeterli olmaması, iklim değişiklikleri, ışık-ses-koku açısından uygun olmayan çevre şartları bu tetikleyicilerden bazılarıdır" diye konuştular.



Acil müdahale listesinde

Migren tedavisinin beyindeki kimyasallara yönelik müdahaleleri içermedikçe başarılı olmayacağını söyleyen uzman hekimler, "Hastanın şuurlanması, yaşam şeklinin düzenlenmesi, uygulanacak ilaç ya da ilaç dışı müdahaleler ile migren tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sülük, hacamat, homeopati gibi bilim dışı uygulamaların ispat edilmiş hiçbir katkısı yoktur. Migren mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur; çünkü kronik migren Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre acil müdahale listesindeki ilk 10 hastalık içerisinde yer alıyor. Hastaların dörtte birinde yaşam kalitesinin yüz de 90'ı aşan oranlarda bozulduğu rapor edilmiştir. Hastaların yüzde 65'ten fazlası ise migren atakları nedeniyle işyerlerinde sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir." ifadelerine yer verdi.