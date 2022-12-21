Uzmanlar uyardı: Suyu bu şekilde tüketmek beyne zarar veriyor!

Günde 2 litre su içmeliyiz inanışına karşın yapılan son araştırmalarla bu tezin çürüdüğünü belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, “Suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz” dedi. Suyun fazlasının da azı gibi vücuda zararı olduğunu söyelen Arıca, doğru miktarlarda tüketilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

İHA Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:35 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Arıca, özellikle çocuklarda ve erişkinlerde suyun faydalarının çok iyi bilindiğini söyledi. Suyun faydalı olduğu kadar fazlasının da tıbben zararlı olduğuna dikkati çeken Arıca, "En son çıkan yayınlara göre 26 farklı ülkeden 5 binden fazla kişi üzerinde suyla ilgili çalışmalar yapıldı.

Özellikle suyun yaşa, cinsiyete, yaşadığı bölgeye, günlük aktivitesine göre ihtiyacın değiştiğine dair bilgiler var. Bu da bize neyi gösteriyor, 'günde en az 2 litre su için' tezini çürütüyor. Bu yayına göre 1 ile 6 litre arasında değişen su ihtiyacımız olabilmektedir" diye konuştu.