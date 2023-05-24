Uzmanlar uyardı: Yazın gelmesiyle o hastalık çok daha sık görülüyor! Korunmak için...

Alerjik rinitin, daha çok belirli mevsimlerde ortaya çıkan özel alerji kökenli bir burun iltihabı olduğunu ifade eden Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Veli Aydoğdu, besinler, bölgesel faktörler ya da evcil hayvanlara maruz kalma ile hastalığın alevlenebildiğini söyledi. Aydoğdu: "Alerjik rinit, mevsimin başlaması itibariyle çok yoğun şekilde hastalarımızda belirti vermeye başlayan, hastalığın gidişi itibariyle mevsimsel özellikte olabileceği gibi tüm yıla yayılmış biçimleri de bulunan bir hastalıktır. Gerek ülkemizde gerek dünyada bölgesel faktörler ile alevlenen özel alerji kökenli bir burun iltihabından bahsediyoruz. İlimizde alerjik özellikli burun iltihaplarını çok sık görüyoruz. Genel olarak burunda kaşınma, hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı şeklinde kendini gösterebilen, çok büyük ateş, kırgınlık, halsizliğe yol açmayan, zaman zaman özel yerlere ya da maddelere temasla tetiklenebilen bir hastalıktan bahsediyoruz. Kimi hastalarımız evcil hayvanlarının bu belirtileri arttırdığından yakınıyor, kimisi de zeytin tarlasında çalışmanın. Hiçbir sebep belirtmeyen hastalarımız da oluyor. Bunların her birisi bahsettiğim belirtiler ile bize başvuruyor" diye konuştu.