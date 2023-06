Uzmanlar uyardı! Yemekten sonra bu hata kalp krizine neden oluyor...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğu, et tüketiminin kararında ve az az tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bayramlar, insanların bir araya geldiği, etkinlik yaptığı günler olacak. Bir yandan da sağlığımıza ciddi oranda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü toplumda kalp hastalığı riski taşıyan insanlar var hem de stentli, bypasslı, kalp ve tansiyon hastası olan insanlarımız var. Hepsi açısında bir öneride bulunmak istiyorum. Bayram geldi diye diyetimizi bozalım tarzındaki bir yaşam tarzı sizin kalp krizi riskini, tansiyonunuzun düzensizleşme riskini, şekerinizin bozulma riskini oluşturur. Bayramlarda özellikle yeme ve içmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok yoğun et tüketimi doğru bir şey değil. Kararında ve az az tüketilmeli. Gezilecek birçok yeri düşündüğümüz zaman her yerde tadımlık bir şeyler almak, hamur işlerinden azar azar tüketmek daha doğru olacaktır" dedi.