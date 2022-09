Uzmanlar uyardı: Eğer göğsünüz ağrıyorsa ardında bu hastalık yatıyor olabilir!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Azar, göğüs ağrısına neden olan reflü hastalığının kalp hastalığı ile çok sık karıştırıldığına dikkat çekerek, "Göğüs ağrısı ile kalp servisine giden, anjiyo yaptıran ama herhangi bir bulguya rastlanamayan hastaların büyük bir çoğunluğunun reflü hastalığına yakalanmış olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıktı" dedi.



Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Azar, toplumda çok sık görülen reflü hastalığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Yapılan araştırmalara göre her 5 kişiden birinin reflü hastası olduğuna vurgu yapan Dr. Azar, reflünün midede yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, göğüs kafesinde yanma, hastalığı ilerleyenlerde kronik öksürük, ses kısıklığı ile belirti gösterdiğini belirtti. Op. Dr. Ramazan Azar, "Reflü mide içeriğinin, asit ve safranın yemek borusuna doğru kaçmasını ifade eder. Yemek borusu ile mide arasında bir kapakçık sistemi bulunmaktadır. Bu kapakçık sisteminin fonksiyonu bozulduğu zaman mide içeriğindeki asit yemek borusuna doğru kaçıp, yemek borusunun iç yüzeyini tahriş eder. Reflü olan bir kişi, beslenmesine çok dikkat etmelidir. Özellikle asit oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmalılar. Simit, poğaça, domates, sigara, portakal, çikolata, gazlı içeceklerin hepsi aside neden olduğu için bu yiyeceklerin mümkün olduğunca dikkatli tüketilmesi gerekir. Bu besinlere dikkat etmezsek midenin asit dengesi bozulur ve asit yemek borusuna geri kaçar. Bu da yemek borusunda yaralara neden olur. Yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durduğumuz sürece her türlü yiyeceği yiyebiliriz. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenebiliriz. Mide kapakçığında sorun olan hastalarımız gece yarısı yemek yememeli" ifadelerini kullandı.