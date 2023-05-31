Uzmanlar uyarıyor: Bu hataya dikkat! Katarakta neden oluyor...

Yaz aylarının gelişi ile güneş gözlüklerinin kullanımının önemli hakkında bilgilendirmelerde bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Arslan, sahte gözlüklerin yarardan çok zarara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Güneşe bakılmasının da zararlı olabileceğini söyleyen Arslan, mutlaka gözlerin güneşten korunması gerektiğinin altını çizdi.

İHA Giriş Tarihi: 31.05.2023 14:03 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarının gelmesiyle bu ayların vazgeçilmez aksesuarlarından olan güneş gözlüklerine ilginin arttığı belirtiliyor. Uzmanlar ise güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumada gerekli şartları sağlamayan güneş gözlüklerinin gözlerde büyük hasarlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Arslan da güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Op. Dr. Arslan, sahte gözlüklerin gözlerde oluşturabileceği problemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.



"Koyu renkli her cam koruyucu değil"

Gözleri güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan malzemelerden üretilen gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Arslan, sahte güneş gözlüklerinin tercih edilmesi sonucu çok ciddi sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan ve gözlük alırken dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Op. Dr. Arslan, "Güneş gözlüğünü niçin alıyoruz; güneşin zararlarından korunmak için alıyoruz. Güneşin yazın cildimize zararları var, gözümüze de var. Katarakt oluşumunu hızlandırıyor, gözün konjonktiva dediğimiz beyaz kısmında göz eti diye tabir edilen pterjium hastalığı oluşabiliyor, göz önüne sarı kabarcıklar oluşturabiliyor. Bunlardan korunmak için güneş gözlüğü takmalıyız. En önemli özelliği; bu gözlüklerin güneşin ultraviyole ışınlarından korunması maalesef bu koyu renkli her cam koruyucu değil. Üreticilerin orada damgaları var, ultraviyole ışınlardan koruma düzeyine onlara bakmak gerekiyor ve işportadan alınmasını tavsiye etmiyoruz. Optikçilerden iyi özellikli camların sorulup alınmasını, ultraviyole korumalı camları tercih etmelerini öneriyoruz. Güneşe bakmayı hiç tavsiye etmiyoruz bazıları bakabiliyor, güneşin zararlı etkilerini direkt alıyor. Sarı nokta hastalığı varsa hastanın bunun gidişatını, kötüleşmesini hızlandırır. Bu gibi etkileri uzun vadede görülür. Ani etki olarak da alerji belirtilerinde artma gibi durumlar olabilir" dedi.