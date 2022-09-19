Uzmanlar uyarıyor! Diş eti kanamalarının altında öyle bir neden yatıyor ki...

Diş eti kanaması diş eti hastalığının en belirgin göstergesidir. Peki diş etlerimiz neden kanar? Bir yerde enfeksiyon varsa vücudumuzun savunma mekanizması oradaki damarları genişletir ve o bölgeye daha fazla savunma hücresinin akmasına neden olur. Damarların aşırı şişmesi dokuda ödem ve kızarıklığın yanı sıra damar duvarlarının şişip incelmesine, en ufak bir travma sonucu kanamaya neden olur.

Dişetinin tartara yakın kısmındaki kılcal damarlar genişleyerek tartar içindeki bakterilere karşı savunma oluşturur. Elma ısırma, diş fırçalama gibi diş etlerinde mekanik baskı oluşturan eylemlerden sonra genişleyen kılcal damarlar travma geçirerek kanamaya başlar. Diş eti kanaması sorunu ancak neden olan tartarın çıkarılmasıyla çözülebilir. Tartar alındıktan sonra kılcal damarlar daralır, ödemli ve kırmızı görünüm kaybolur ve diş eti eski sağlıklı pembe görünümüne geri döner.