Uzmanlar uyarıyor: Doğum kesisi anatomik bozukluklara sebebiyet verebiliyor

Normal doğumun daha kolay ve sağlıklı gerçekleşebilmesi için doğum sırasında anne adayına doğum kesisi olarak da bilinen vajinal kesi yapıldığını ve bu durumun sonrasında anatomik bozuklukların oluşabildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevtap Alkan, vajina genişlemesi, bağırsak ve idrar torbası sarkmasının belirtilerini ve tedavi süreçlerini aktardı.

"2 VE 3'ÜNCÜ DERECE VAJİNAL LASERASYONLARDA CERRAHİ MÜDAHALE ŞART"

"Normal doğumda bebeğin sağlıklı doğması için vajinal kesi yapmak zorundayız. Bu kesi sırasında vajinal açıklık ve makat arasında yay şeklindeki kası da travmatize etmiş oluyoruz" diyen Op. Dr. Sevtap Alkan, "Doğum sırasında pelvik desteği sağlayan bu kasın kesilmesinden kaynaklı olarak pelvik destek de bozulmalar oluyor. Aynı zamanda idrar torbası ve bağırsakta da sarkmalar meydana gelebiliyor. Tabi bu kişinin kaçıncı kez doğum yaptığı, yaşı, kas yapısı, kolajen yapısı, zor ya da kolay doğum süreci gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Hastalar ilk doğumlarında bu rahatsızlıkları hissetmeyebiliyor ancak 2 ve 3'üncü normal doğumdan sonra partnerle cinsel problemler, sık idrara çıkma, kabızlık, vajinal enfeksiyonlar gibi belirtilerle anlayabiliyor. Tabi asıl teşhis hekimler tarafından konulabilir. Hafif derecedeki vajinal anatomik bozukluklar lazerle düzeltilebiliyor ama 2 ve 3'üncü derece olan bozukluklar için cerrahi müdahale gerekiyor. Doğum sonrasında oluşan vajinal bozukluklar doğuştan da gelebilir. Bu genital bozukluklar gerek cerrahi operasyonlarla gerekse lazer işlemiyle düzeltilebilir. Bu operasyonun iyileşme süresi de oldukça hızlıdır" ifadelerini kullandı.