Uzmanlar uyarıyor! El ve ayaklarınızda bu belirti varsa hemen böbreklerinizi kontrol ettirin

Uzmanlar,, ellerinize ve ayaklarınıza dikkat etmenin, potansiyel böbrek sorununun belirli bir belirtisini tespit etmenize yardımcı olabileceği konusunda uyarıyor. Ellerinizde ve ayaklarınızda ortaya çıkan şişlikler, böbreklerinizin filtre görevini yeterince yerine getiremediğini gösteriyor olabilir.
GÖZLERİNİZDE, ELLERİNİZDE VE AYAKLARINIZDA ORTAYA ÇIKAN ŞİŞLİKLER
Küçük şişlikler hepimizin başına gelir ve daha derin bir sağlık sorununa işaret etmez. Bununla birlikte, Johns Hopkins'ten uzmanlar, şişkinliğin gözler, eller ve ayaklar çevresinde yoğunlaşırsa , bunun böbrek hastalığından kaynaklanan bir durum olan nefrotik sendromun sonucu olabileceği konusunda uyarıyorlar.
Nefrotik sendrom, böbreklerdeki glomerül olarak bilinen küçük kan damarlarının böbrek hastalığına bağlı olarak yaralanması veya hasar görmesiyle ortaya çıkar. Bu damarlar, atıkları ve kandaki fazla suyu idrara süzmekten sorumlu olduklarından, bu hasar, idrar yaparken vücuttan çok fazla proteinin akmasına neden olabilir. Johns uzmanlarına göre, sağlıklı böbrekler, günde bir gramdan daha az proteinin idrar ile çıkışına izin verir. Nefrotik sendrom ise, glomerüller 24 saatlik bir süre içinde üç gram veya daha fazla proteinin idrara sızmasına neden olur. Doktorunuzun böbreklerinizin proteini düzgün bir şekilde filtreleyip filtrelemediğini belirlemenize yardımcı olabileceğini söylüyorlar.
Ulusal Böbrek Vakfı (NKF), "İdrardaki protein, böbrek filtrelerinin hasar gördüğü ve proteinin idrara sızmasına izin verdiğinin erken bir işaretidir" diye açıklıyor. Gözlerinizin etrafındaki şişlik, böbreklerinizin vücutta tutmak yerine idrarda büyük miktarda protein sızdırmasından kaynaklanıyor olabilir.
BÖBREK HASTALIĞI DA SODYUM TUTULMASI NEDENİYLE ŞİŞMEYE NEDEN OLABİLİR
NKF, böbrek hastalığı vücudunuzun protein sızdırmasına neden olabilirken, aynı zamanda fazla sodyum tutmasına da neden olabildiğini belirtiyor. Bu durum, özellikle ellerde, ayaklarda veya ayak bileklerinde şişmeye neden olabilir.
Uzmanlar, bunun zaman içinde potansiyel olarak ciddi sağlık sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Medscape'e göre, böbrek fonksiyonu daha da azaldıkça, sodyum tutulması ve hücre dışı hacim genişlemesi, periferik ödem ve nadir olmayan şekilde pulmoner ödem ve hipertansiyon ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle, ellerde veya ayaklarda şişme olarak başlayan şey, nihayetinde akciğerlerde tehlikeli bir sıvı birikmesine veya yüksek tansiyona neden olabilir.
ELLERDE VEYA AYAKLARDA ŞİŞME DİĞER SAĞLIK SORUNLARI İLE DE İLİŞKİLİ OLABİLİR
Ellerinizde, ayaklarınızda veya gözlerinizde şişlik kesinlikle doktorunuza başvurmanızı gerektirse de, tek başına ayaklarda şişme böbrek hastalığının kesin bir işareti değildir. Ulusal Böbrek Vakfı (NKF) , Vücudun alt bölümlerindeki şişlik, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve kronik bacak damar sorunlarının bir işareti olabilir diye yazıyor. Ellerin ve ayakların şişmesi ayrıca lenfatik sistem bozuklukları, tiroid bozuklukları, kan pıhtıları, hamilelik ve daha fazlasıyla ilişkilidir.
Uzmanlar, periferik ödemin davranışsal veya çevresel faktörlerden de kaynaklanabileceğini ekliyor. Örneğin, bazı insanlar çok uzun süre ayakta kaldıktan veya oturduktan sonra vücudun alt bölümlerinde geçici şişlik yaşarlar. Alerjiler veya diyet değişiklikleri de şişliğin arkasındaki suçlu olabilir. Bu durumda, şişlikler kendi kendine ortadan kaybolabilir.
BÖBREK HASTALIĞININ DİĞER SEMPTOMLARINA DİKKAT EDİN
Şişliğinizin nedeni böbrek hastalığıysa, ek semptomlar yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte, NKF'nin Baş Tıbbi Sorumlusu Joseph Vassalotti , böbreklerin zaten başarısız olduğu veya idrarda çok miktarda protein olduğu zaman, hastalığın çok geç evrelerine kadar semptom yaşama olasılığınızın daha düşük olduğunu söylüyor. NKF sitesinde "Kronik böbrek hastalığı olan kişilerin sadece yüzde 10'unun buna sahip olduğunu bilmesinin nedenlerinden biri bu" diye açıklıyor.
Uzmanlar, böbrek hastalığının olası semptomları arasında yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, kuru veya kaşıntılı cilt, sık idrara çıkma, kan veya köpük üreten idrar, iştahsızlık veya kas krampları olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, uzmanlar, böbrek hastalığınız olup olmadığını anlamanın tek yolunun uygun bir test olduğu konusunda uyarıyor. Şeker hastalığınız, yüksek tansiyonunuz, kalp hastalığınız veya ailenizden biri olup olmadığını kontrol ettirmek bu noktada oldukça önemli. Ayrıca ailenizdeki böbrek yetmezliği öyküsü de daha yüksek böbrek hastalığı riski ile ilişkilidir.