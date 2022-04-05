Uzmanlar uyarıyor! El ve ayaklarınızda bu belirti varsa hemen böbreklerinizi kontrol ettirin

Uzmanlar,, ellerinize ve ayaklarınıza dikkat etmenin, potansiyel böbrek sorununun belirli bir belirtisini tespit etmenize yardımcı olabileceği konusunda uyarıyor. Ellerinizde ve ayaklarınızda ortaya çıkan şişlikler, böbreklerinizin filtre görevini yeterince yerine getiremediğini gösteriyor olabilir.

GÖZLERİNİZDE, ELLERİNİZDE VE AYAKLARINIZDA ORTAYA ÇIKAN ŞİŞLİKLER

Küçük şişlikler hepimizin başına gelir ve daha derin bir sağlık sorununa işaret etmez. Bununla birlikte, Johns Hopkins'ten uzmanlar, şişkinliğin gözler, eller ve ayaklar çevresinde yoğunlaşırsa , bunun böbrek hastalığından kaynaklanan bir durum olan nefrotik sendromun sonucu olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Nefrotik sendrom, böbreklerdeki glomerül olarak bilinen küçük kan damarlarının böbrek hastalığına bağlı olarak yaralanması veya hasar görmesiyle ortaya çıkar. Bu damarlar, atıkları ve kandaki fazla suyu idrara süzmekten sorumlu olduklarından, bu hasar, idrar yaparken vücuttan çok fazla proteinin akmasına neden olabilir. Johns uzmanlarına göre, sağlıklı böbrekler, günde bir gramdan daha az proteinin idrar ile çıkışına izin verir. Nefrotik sendrom ise, glomerüller 24 saatlik bir süre içinde üç gram veya daha fazla proteinin idrara sızmasına neden olur. Doktorunuzun böbreklerinizin proteini düzgün bir şekilde filtreleyip filtrelemediğini belirlemenize yardımcı olabileceğini söylüyorlar.

Ulusal Böbrek Vakfı (NKF), "İdrardaki protein, böbrek filtrelerinin hasar gördüğü ve proteinin idrara sızmasına izin verdiğinin erken bir işaretidir" diye açıklıyor. Gözlerinizin etrafındaki şişlik, böbreklerinizin vücutta tutmak yerine idrarda büyük miktarda protein sızdırmasından kaynaklanıyor olabilir.