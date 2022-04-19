Uzmanlar uyarıyor: Toz taşınımında özellikle çocuklar ve anne adayları dikkatli olmalı!

Toz taşınımı boyunca dışarı çıkmak zorunda olan çocukların ve anne adaylarının maske takmasını öneren uzmanlar, bu durumun çocuklarda akciğer ve solunum yolu hastalıklarına, anne adaylarında ise hipertansiyona neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.04.2022 11:52

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz taşınımı hadisesinin bugün ve yarın Diyarbakır'da etkili olması, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Uzman Dr. Berat Çolak, bu açıklamanın üzerine toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda kalan çocuklar ve anne adaylarına uyarılarda bulundu.





"Çocuklarda solunum yolu hastalığına neden olmakta"

Toz taşınımı 6 ile 12 yaş aralığındaki çocuklarda solunum yolu hastalığına neden olduğunu ifade eden Uzman Dr. Çolak, "Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan toz taşınımı ilimiz Diyarbakır ve çevre illerde de çok yoğun olarak his edilecek. Bunun la ilgili özellikle 6 ile 12 yaş arası çocukların daha dikkat olmasını öneriyoruz. Çocuklarda belirtilen yaşlarda akciğeri tam gelişmediğinden, öksürük, hırıltılı solunum ve solunum sıkıntısı yaşamaları söz konusu olabilir. Ailelerin buna dikkat etmesi ve çocukları gerekmedikçe dışarıya çıkarmamalarını öneriyoruz. Ayrıca dışarı çıkmak zorunda olduklarında mutlaka koruyucu maske takmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.