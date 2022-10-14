Uzmanlardan kritik uyarı: O virüs ciddi şekilde geri gelebilir!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu yıl grip vakalarında artış olabileceğine işaret ederek, "Grip, Kovid-19 nedeniyle son 2,5 yılda yoğun olarak görülmedi. Vücudumuz, hastalığı unutmuş gibi oldu. Bu nedenle ağır geçebilir, 65 yaş üzeri veya risk grubunda olanlar mutlaka grip aşılarını olmalı." uyarısında bulundu.

Salgının ilk döneminde 1 kişinin ortalama 2 kişiye Kovid-19 bulaştırdığını, Delta varyantı ile bu rakamın 6-7 kişiye çıktığını ve hastalığın bulaştırıcılığıyla öldürücülüğünün de arttığını anımsatan Kara, "Omicron varyantında ise ilk dönem, 1 kişi ortalama 8-10 kişiye hastalığı bulaştırıyordu. BA.4 ve BA.5 alt türlerinde ise 1 kişinin Kovid-19'u bulaştırma oranı ortalama 12-14 kişiye yükseldi. Yani bulaşıcılık ciddi şekilde arttı." dedi.

- "Aralık-ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz."

Kara, ağustosta birçok kişinin Kovid-19 geçirdiği bir dönemin yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 şu an daha kolay bulaşıyor, daha hafif klinik tablolara neden oluyor fakat halen Kovid-19 nedeniyle ölümler yaşanıyor. Önümüzdeki dönem de aralık-ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz. Kovid-19 tekrar ciddi kayıplara neden olabilir. Bunu düşünerek hareket ediyor olmamız lazım.

Özellikle BA.5 varyantındaki değişim, aşılarla elde ettiğimiz korunma süremizi kısalttı. Bunu şöyle örneklendirebiliriz; eskiden diyelim ki antikor seviyemiz 100'ken korunuyorsak Omicron ve BA.5'te bu rakamın 400 düzeyinde olması gerekiyor. Aşı olduktan sonra zaman içinde antikor seviyesi düşüyor, bu nedenle hatırlatma dozlarımızı mutlaka olmamız gerekiyor."

Kara, dünya genelinde 15 milyardan fazla Kovid-19 aşısı uygulandığını ve artık aşılarla ilgili tereddüt yaşanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen zamanı gelen hatırlatma dozlarını aksatmadan olun, buna dikkat etmemiz ve bireysel olarak önlemlere de uymamız gereken dönem halen devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.