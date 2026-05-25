Uzmanlardan Kurban Bayramı uyarısı: Eti böyle pişirmek sağlığı tehdit edebilir

Dağ, bayram sofralarında kırmızı et ve şerbetli tatlı tüketiminin arttığına dikkati çekerek, bu durumun sindirim sistemi rahatsızlıkları, kan şekeri düzensizlikleri ve kalp-damar hastalıkları açısından risk oluşturabileceğini kaydetti.

Dağ, dini bayramların Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, özellikle Kurban Bayramı döneminde günlük beslenme alışkanlıklarının değişebildiğini vurguladı.

Kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesinin sindirim açısından zorluk oluşturabileceğinin altını çizen Dağ, "Yeni kesilmiş etlerdeki sertlik hem pişirme hem de sindirim açısından problemlere neden olabilir. Bu nedenle etler tüketilmeden önce 12 ila 24 saat boyunca 4 derecede dinlendirilmelidir. Dinlendirme işlemi hem etin lezzetini artırır hem de sindirimi kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

Dağ, bayram süresince tercih edilen pişirme yöntemlerinin sağlık açısından önemli olduğuna işaret ederek, kızartma yerine haşlama, fırınlama veya ızgara yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.