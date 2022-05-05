Uzmanlardan uyardı: Kalp krizine neden olabiliyor!

Diyabet tedavisinde beslenme şekilleri ve yaşam tarzının önemli olduğunu aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, diyabet hastalığı hakkında bilgi vererek hastalarının beslenme şeklileri konusunda önerilerde bulundu. Diyabetin tüm sistemleri etkileyen bir hastalık olduğunu belirten, Uzm. Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Türkiye Avrupa genelinde diyabet konusunda ilk sıralarda yer almaktadır. Her 5 kişiden sadece bir tanesi diyabet hakkında bilgi sahibidir. Geri kalan kısım ise ya bilgi sahibi değildir, ya da hastalığının farkında değildir. Diyabet tedavisinde ilaç tedavisinin yanı sıra hastaların beslenme şekilleri ve yaşam tarzı oldukça önemlidir. Sadece diyabet hastaları için değil tüm dahili kronik hastalıklarda bizim için sağlıklı beslenme programı ve yaşam tarzı değişikliği bizim için önemlidir. Ramazan diyabet hastaları için oldukça karmaşık ve zor geçti. Ramazan ayında 2 öğüne alışan metabolizma Ramazan sonrasında normal beslenme düzenine geçince bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle biz toplum olarak ikramı seven ve ikramda ısrar eden bir toplumuz, bu nedenle ben diyabet hastaları dikkat etmelidir" diye konuştu.