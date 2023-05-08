Uzmanlardan uyarı! Bilinçsiz tüketimi zehirlenmeye neden oluyor!

Ülkemizde özellikle yağışlı havaların ardından artan mantar çeşitliliği zehirlenme riskini de beraberinde getiriyor. Bilinçsizce toplanan ve yenen mantarlar çok ciddi şekilde sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabiliyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar zehirlenmenin belirtilerini ve bu durumda neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

İHA Giriş Tarihi: 08.05.2023 10:12 PAYLAŞ ABONE OL

Yağışlı havaların ardından gelen güneşli günler aynı zamanda doğadaki canlanmayı da beraberinde getiriyor. Bunların başında da doğal mantarlar geliyor. Ülkemiz, bahar ve sonbahar aylarında doğa mantarları yönünden hem tür hem de çeşit zenginliğine sahip oluyor. Kendilerine has koku, lezzet ve aromasıyla dikkat çeken doğal mantarlar aynı zamanda zehirlenme riskini de taşıyor.



Doğada mantar türleri hızla yok oluyor

Doğada bulunan mantarların bilinçsiz tüketimi nedeniyle zehirlenme riskine neden olması yanında bilinçsiz toplanması yüzünden birçok tür ya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar doğa mantarının, bilinçsiz toplamalar nedeniyle tehdit altında olduğunu belirterek, "Kuzu göbeği gibi bir çok mantar türü toplayıcılar tarafından, mantarlar çok küçük ve kökleri ile topraklı bir şekilde sökülmektedir. Böyle bir toplama işlemi, özellikle kuzu göbeği türleri için son derece tehlikelidir. Çoğalma özellikleri nedeniyle küçük mantarların koparılması son derece hatalıdır. Mantarların büyümesine fırsat verilmediğinde, kuzu göbeği gibi mantar türlerinin çoğalabilmesi toprakta kök bölgesindeki misellerle mümkün olmaktadır. Kökler topraklı bir şekilde alındığında, bu yolla çoğalma imkanı da ortadan kalkmış olacaktır." dediler.