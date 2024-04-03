Uzmanlardan uyarı: Kansere davetiye çıkarıyor! Uzak durun...

1-7 Nisan Kanser Haftasında amacın kanser hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, "Ancak toplumda kanser farkındalığı o kadar da yüksek değil" dedi. Doç. Dr. Önder Tonyalı, "Tüm kanserlerin yüzde 35'i sigara kaynaklı olmakta. Aslında Kanser Haftasında, kanserden nasıl korunulabilir, kanserle mücadele nasıl yapılabilir gibi konular sıklıkla konuşulması gereken konular. Genelde insanlar kanser tedavisinde gelişen tedaviler hakkında çok fazla konuşuyor ama esas olması gereken kanserden nasıl korunulur veya kanserde erken tanı nasıl konulur gibi hususlar çok önemli" dedi.



Kanserden nasıl korunabileceği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Önder Tonyalı, "Kanserin çoğu çevresel etkenlerden olur. Bunlardan en büyük etken sigaradır. Sigara tüm kanserlerin yüzde 35'inin sebebidir. Hava kirliliği, obezite gibi sebepler belli başlı duyduğumuz kanser sebepleridir. Ne yazık ki Türkiye'de sigara içimi giderek artmakta. Her ne kadar tedbirler alınsa da halen daha gençler arasında sigara içimi oldukça yaygın. Sigara içme oranları bu seviyelerde olduğu müddetçe ülkede ne yazık ki artmaya devam edecek. Sigara dışında obezite yine Türkiye'de çok sık. Dolasıyla bu görüntüyle kanser sayısı Türkiye'de artacak gibi duruyor. Öncellikle sigara ile savaşı artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.





"KANSERİN TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANMASI GEREKİYOR"

Sigaranın yanı sıra beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, "Bunun dışında sağlıklı beslenme ile obezitenin önüne geçmemiz lazım. Yoksa kanser teşhisi konulduktan sonra o kısım bizimle alakalı şeyler. Mamografi, dışkıda kan testi, rahim ağzı kanseri için smear testi, bunların düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra kanserin tedavisine hemen başlanması gerekiyor" diye konuştu.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, "İlk önce kanser olmamak için elimizden geleni yapacağız. Kanseri erken teşhis edeceğiz. Kanser hastasıysak anında tedaviye başlayacağız" ifadelerini kullandı.