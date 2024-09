Uzun yaşamak hayal olmaktan çıkıyor! 2023’da sağlıklı ve uzun bir ömür başlıyor

Prof. Dr. Alper Yurci

HEPATİT B VE C AZALARAK BİTECEK

1960'lı yıllarda fleksibl endoskopinin geliştirilmesinden yapay zekadaki son gelişmelere kadar teknolojideki yenilikler gastroenterolojiyi ileriye taşımaya devam ediyor. Bir kişinin genetik yapısı (genom) ile birlikte, proteinlerin (proteom), metabolizmanın (metabolom) ve bağırsak mikroflorasının (mikrobiyom) analiz edilmesine multiomik profilleme denir. Klinik, görüntüleme ve multiomik veriler yapay zekaya entegre edildikçe siroz ve inflamatuar barsak hastalığı gibi karmaşık hastalıkların teşhis ve tedavisinde iyileşmeleri görebileceğiz. Yine sindirim sistemi kanserlerinin erken tespitini amaçlayan yapay zeka tabanlı modelleri yaygın olarak kullanmaya başlayacağız. Böylece genetik, moleküler veya immünolojik profillere dayalı kişiselleştirilmiş tedavilere olanak tanıyan kişiselleştirilmiş tıbbın gastroenterolojide giderek daha önemli bir rol oynayacağı beklenmektedir. Gastroenterolojinin önemli bir kısmını oluşturan karaciğer hastalıkları (Hepatoloji) perspektifinden bakıldığında ise dünya için büyük problem oluşturmuş, siroz ve karaciğer kanserine ilerleyen bulaşıcı sarılıkların (viral hepatitler) gün geçtikçe azalması beklenmektedir. Bu bağlamda hepatit B'nin aşısının geliştirilmiş olması ve rutin aşılamanın ülkemizde 1998 den beri uygulanması sayesinde hepatit B enfeksiyonu gün geçtikçe azalacak olup hepatit B'ye bağlı siroz ve kanserlerin 2050 ye kadar sorun olmaya devam ettikten sonra artık kaybolması beklenmektedir. Bir diğer sorun hepatit C içinse 2010 dan sonra kullanıma giren yeni antiviral ilaçların kullanımın yaygınlaşması ile artık 8 haftada hastalık tamamen yok edilebilmektedir. Benzer şekilde hepatit C sorunu da azalarak bitecektir.