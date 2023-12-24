Üzüntüyle tetikleniyor! Bu kasın gerilmesi en büyük ağrıların sebebi...

Bu kasın bel kemiği ile bacaklar arasında konumlandığını kaydeden Yetener, bu kasın otururken de koşarken de hep devrede olduğunu belirtti. Yetener, bedenimizdeki tüm kasların ruhumuzun dilinden anladığını, yani üzülüp gerildiğimizde kasılarak cevap verdiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Ama Psoas kasına gelince; bu kas 'vücudun en derin çekirdeği' olarak da biliniyor. Gövdenin düzgün bir duruşa sahip olmasında da önemli rol oynuyor. Tüm karın kaslarının dengelenmesinden, uyluğun gövdeye doğru yaklaşabilmesinden sorumlu. Psoas kası, korku ve stres anlarını hissederek kasılıyor. Bu kasın esnetilmesi ise rahatlamayı, kronik stresin azalmasını sağlıyor. Psoas aynı zamanda diyafram ile bağlantılı çalışıyor. Dolayısıyla kas gerildiğinde kalp hızı ve soluk alıp verme de hızlanıyor. Bu yüzden de ruh kası, mutluluk kası olarak adlandırılıyor."