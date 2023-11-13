Vaka sayısı her geçen gün artıyor! Uyuzun en ciddi belirtisi açıklandı...

Uyuz vakasında artışların yeni bir artış olmadığını belirten Uzm. Dr. Neşe Göçer Gürok, "uyuz dediğimiz hastalık, sarcoptes scabiei parazitin yaptığı bir deri hastalığıdır. Sarcoptes scabiei var hominis dediğimiz bir türü insanda yapıyor. Bulaştıktan sonra deride tüneller açarak ilerliyor. Bu tünellerde deriden ve deri atıklarından beslenerek tünelini devam ettiriyor ve kendisine bir yaşam alanı oluşturuyor. Yaşamına yumurtalarını bırakarak da devam ediyor. Tünel kazma esnasında deride, bazı kaşıntı yolaklarını uyararak kaşıntıya sebep oluyor" diye konuştu.







En çok gece kaşıntılarına sebep olduğunu aktaran Uzm. Dr. Gürok, "Neden gece kaşıntısına sebep oluyor? Çünkü vücut gece belli bir ısıya ulaştığında özellikle hasta yatarken kaşıntıdan dolayı uyumakta zorlanıyor ya da uykusundan uyandırıyor. Onun dışında özellikle el ve ayak bileklerinde, parmak aralarında, koltuk altlarında, kasıklarda ve özellikle erkeklerde genital bölgede kadınlarda ise meme başı etrafında kaşıntılar ve uyuza dair belirtiler görebiliyoruz. Bu belirtiler, sillion dediğimiz parazite dair tüneller, kabarıklıklar ve kişinin derisini kaşımasıyla birlikte tırnak izleri olabiliyor" açıklamasında bulundu.



Uyuz hastalığının kişinin yaşam kalitesini çok etkileyen bir durum olduğunun da altını çizen Uzman Gürok, "İnsanın günlük hayatına devam etmesini engelliyor. Bu zaten normalde de kişiyi rahatsız eden bir durum. Ayrıca tedavi edilmezse sekonder enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hatta bazı ilerleyen durumlarda bakteriyel enfeksiyonlar sonrasında ciddi bir böbrek iltihaplanmalarına neden olabiliyor. Uyuz hastalığı bazı sistemik komplikasyonlara yol açabiliyor. Biz sadece bir deri hastalığı diyoruz ama tedavi edilmezse derinin dışında farklı organlarda etkilere sebep olabiliyor" dedi.







Uyuz vakasının en ciddi belirtisinin gece kaşıntısı olduğunu söyleyen Uzman Dr. Gürok, "Uyuz hayvanlardan bulaşmıyor. Bizim uyuz yapan dediğimiz parazit, sarcoptes scabiei var hominis insanlarda yapan, sarcoptes var canis kedi ve köpeklerde, bovis, sığırlarda yapıyor. Bir türün hastalığı diğer türe bulaşmıyor. Bir insan uyuz kapmışsa bu başka bir insandan bulaşmıştır. Kediden, köpekten veya başka bir canlıdan bulaşmamıştır. Çünkü bizde uyuz yapan sarcoptes scabiei var hominis dediğimiz insana özgü ve zorunlu bir insan parazitidir. Başka canlılardan bulaşmaz" açıklamasında bulundu.



Uyuz vakası, yakın temasla bulaştığının altını çizen Uzman Dr. Gürok, yan yana durmak uyuza neden olabilir fakat bunun için ortalama olarak 15 dakika birlikte olmanın gerektiğini belirtti. Bu sebeple bir kişinin yanında kısa bir süre otuduktan sonra uyuz olma ihtimalinin olmadığını açıkladı.