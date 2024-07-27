Vakalar artıyor! 17 kişinin ölümüne neden oldu: "Basit bir öksürük demeyin..."

"4 YIL GEÇTİ HALA MEVSİMSEL GRİBE DÖNÜŞMEDİ"

Kovid-19'daki son duruma da değinen Prof. Dr. Yavuz, virüsün 4 yıldır mevsimsel hastalık haline gelmemesinin kendilerini de şaşırttığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "Kovid-19 etkeni Sars-CoV 2 evrimini halen devam ettiriyor. Hala mevsimsel hastalık haline gelmedi. Eskiden insanlarda hastalık yapan koronavirüs grubu etkenlerin hepsi mevsimsel halde. Nezle etkeni örneğin. Genellikle kışın görülüyor. Ama Sars-CoV 2'yi, yazın da hala görüyoruz. Mesela şu anda da bir pik var. Sadece, eskiden 2-3 ayda bir olan piklerin şimdi biraz daha arası açıldı, 4-5 ayda bir yaşıyoruz. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları gibi seyrediyor. Akciğer tutulumu çok görmüyoruz artık. Çünkü toplumda çok ciddi bir bağışıklık oluştu hem aşıyla hem de hastalığı defalarca geçirerek. Başlangıçta mesela enfekte olanların yüzde 1'inde gördüğümüz ağır tablo, şu an belki binde 1'inde veya daha da düşük. Ölüm oranı da çok azaldı. Ama yine de bir grup var ki risk grubu dediğimiz 65 yaş üstü birden fazla komorbiditesi olanlar, yani hem kalp hastalığı var hem akciğer, hem böbrek yetmezliği var veya kanser hastası kemoterapi alıyor, ya da romatolojik bir hastalığı var bağışıklık baskılayıcı tedaviler görüyor. Bunlarda hala akciğer tutulumu olabiliyor. O nedenle bu grubun korunması çok önemli."