Vatman Nasıl Olunur? Vatman Nedir, Ne İş Yapar ve Kimler Olabilir?

Vatman nasıl olunur diye merak ediyorsanız kariyer alanında yapılan araştırmaları inceleyebilirsiniz. Araştırmanıza vatman ne demek ile başlayabilirsiniz. Tahsil durumu için Vatman olmak için üniversite şart mı konusuna eğilmeniz gerekir. Yaş konusunda tereddüdünüz varsa da vatman olmak için yaş sınırı var mı konusunu araştırmanız gerekir. Küçük bir araştırma neticesinde vatmanların görevleri nelerdir öğrenebilirsiniz. Vatman olmak için hangi bölüm okunmalı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Vatman Nasıl Olunur?

Günümüzde ulaşım alanında farklı alternatifler karşımıza çıkar. Bu alternatiflerden biri de demiryolu hatlarıdır. Demiryolu seçenekleri içinde de tren, tramvay ve metro gibi alternatifler karşınıza çıkar. Tramvay kullanan kişilere "vatman" adı verilir. Fransızca kökenli olan bu kelimenin Türkçe tam karşılığı "tramvay sürücü" demektir.

Vatmanların Görevleri Nelerdir?

Tramvay, genellikle şehir içi ulaşımında kullanılan vasıtalardır. Özel raylar üzerinde hareket eden bu vasıtaları kullanan kişiler vatmanlardır. Tramvay hatlarının yaygınlaşması ile birlikte vatman ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Vatmanlar özel bir eğitimden geçmesi gereken ve belli yeterliliğe sahip olan kişilerdir. Genel anlamda vatmanın görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Kullandığı vasıtayı, yolculuğa başlamadan önce kontrol etmek,

Seyir esnasında tramvayı azami hız sınırı ve diğer trafik kurallarını dikkate alarak kullanmak,

Kullandığı vasıtanın zamanında hareket etmesini ve varış noktasına zamanında varmasını sağlamak,

Seyir esnasında risk olarak görülen durumları yetkililere bildirmek.

Vatman Olmak İçin Üniversite Şart Mı?

Vatman olmak isteyenlerin her şeyden önce bedensel ve zihinsel anlamda bir kusurunun olmaması gerekir. Bunun yanında vatman olmak isteyen kişi soğukkanlı olmalı, duyu organlarında görevini yapmasına engel bir durum olmamalıdır. Söz konusu kriterler haricinde bir kişinin vatman olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir.

En az lise mezunu olmalıdır.

Askerlik görevini yapmış olmalıdır.

Kişi 35 yaşından büyük olmamalıdır.

Bedensel ve zihinsel anlamda sağlık sorunları olmamalıdır.

Yukarıdaki şartlardan da anlaşıldığı üzere vatman olabilmek için üniversite mezunu olmanıza gerek yoktur. Lise ve dengi okullardan mezun olmanız, vatman olabilmek için yeterlidir. Vatmanlar belediyelerin bünyesinde istihdam edilir. Belediyeler vatman ihtiyacı olduğunda vatmanlık için kurs açarlar. 23 ay süren bu kursta kursiyerlere pratik ve teorik konularda tramvay eğitimi verilir. Kurs sonunda yapılan yazılı ve mülakat sınavında başarılı olan adaylar vatman olmaya hak kazanırlar. Başarılı olan adaylar, belediyelerin istihdam politikası ve programları dikkate alınarak çalışmaya başlarlar.