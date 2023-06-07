Aşı, bağışıklık sisteminin tepkisini uyarmak için zayıflatılmış bir form içerir. Verem aşısı da özellikle çocukluk döneminde yapılan bir aşıdır. Bununla birlikte insanlar verem aşısı ateş yapar mı diye merak etmektedir. Yetişkinlerde ve bebeklerde verem aşısı ateşe sebep olur mu diye merak eden insanlar, verem aşısı ile ilgili daha fazla bilgi ve öneri için araştırma yapmaktadır. Peki verem aşısı ateş yapar mı? Yetişkinlerde ve bebeklerde verem aşısı ateşe sebep olur mu?

Verem Aşısı Ateş Yapar Mı?

Verem aşısı (BCG aşısı), genellikle çocukluk döneminde verem (tüberküloz) enfeksiyonuna karşı korunmak için uygulanan bir aşıdır. Verem aşısı, Mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin zayıflatılmış bir formunu içerir. Aşı vücuda enjekte edildiğinde, bağışıklık sistemi bu zayıflatılmış formu tanır ve bir bağışıklık tepkisi başlatır. Verem aşısı genellikle yan etkileri nispeten hafif olan bir aşıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda ateş gibi yan etkiler görülebilir. Aşının yapıldığı bölgede hafif bir şişlik veya kızarıklık da oluşabilir. Ayrıca bazı çocuklarda aşı sonrası halsizlik veya iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir. Eğer verem aşısı sonrası yüksek ateş (38°C'nin üzerinde) veya ciddi yan etkiler ortaya çıkarsa, hemen bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Ancak, ateş gibi hafif yan etkiler genellikle kendiliğinden geçer ve ciddi bir sorun oluşturmaz. Unutmayın ki, yan etkiler bireyden bireye farklılık gösterebilir ve herhangi bir aşının yan etkileri nadiren ortaya çıkabilir. Sağlık uzmanınız, verem aşısı ile ilgili daha fazla bilgi ve öneri sağlayabilir.

Yetişkinlerde ve Bebeklerde Verem Aşısı Ateşe Sebep Olur Mu?

Yetişkinlerde ve bebeklerde verem aşısı (BCG aşısı) sonrasında ateş görülme olasılığı vardır, ancak bu yan etki genellikle hafif düzeydedir. Ateş, vücudun bağışıklık tepkisine verdiği normal bir yanıttır. Aşı, bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlar ve bazı bireylerde ateş gibi hafif yan etkiler ortaya çıkabilir. Bebeklerde verem aşısı genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde yapılır. Bu dönemde bebeklerde hafif ateş görülme olasılığı vardır. Ateş genellikle 24-48 saat içinde kendiliğinden düzelir. Yetişkinlerde verem aşısı nadiren yapılır, genellikle belirli durumlarda veya risk altında olan kişilere uygulanır. Yetişkinlerde aşı sonrası hafif ateş görülme olasılığı daha düşüktür, ancak yine de olası bir yan etkidir. Ateş, vücut sıcaklığının 38°C'nin üzerine çıkması durumunda kabul edilir. Eğer verem aşısı sonrasında ateş yükselirse ve 38°C'nin üzerinde kalıyorsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Doktor, durumu değerlendirir ve gerekli tedaviyi veya yönlendirmeyi sağlar. Yine de verem aşısının yan etkileri bireyden bireye farklılık gösterebilir. Aşının ardından herhangi bir yan etki veya ateş belirtisi görülmesi durumunda sağlık uzmanınıza başvurmanız önemlidir.

Verem Aşısı Ne İçin Uygulanır?

Verem aşısı, tüberküloz adı verilen bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla uygulanır. Aşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek bu bakteriye karşı koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturmayı hedefler. Verem aşısı, özellikle çocukluk döneminde uygulanır. Birçok ülkede rutin çocukluk aşı programının bir parçasıdır. Aşı, bebeklerin doğumundan sonraki ilk birkaç gün içinde genellikle kolun üzerine yapılan bir enjeksiyon şeklinde uygulanır. Verem aşısı, tüberküloz hastalığına karşı koruma sağlamak için önemli bir araç olarak kabul edilir. Ancak aşı, tüm tüberküloz vakalarını önlemeyebilir ve hastalığın diğer formları veya farklı etkenlere bağlı tüberküloz tipleri üzerinde etkili olmayabilir. Verem aşısı hakkında daha fazla bilgi ve aşılama programının detayları için sağlık otoriteleri veya sağlık uzmanları ile iletişime geçmek önemlidir. Verem aşısı (BCG aşısı), genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde uygulanır. Bu nedenle, bebeklerin genellikle hastaneden taburcu olduktan sonra, doğumdan hemen sonra veya en erken 24 saat sonra aşılanması tercih edilir. Uygulama yaşına bağlı olarak, aşının kolun üzerine veya kaburgaların altına yapılması yaygındır. Ancak bazı durumlarda, bebeklerin doğumundan sonra hemen verem aşısı yapılamayabilir.