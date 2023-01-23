Verem Bulaşıcı Mı? Verem (Tüberküloz) Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Verem bulaşıcı mı sorusuna verem bulaşı mıdır şeklinde de değinilebilir. Soru kalıbından ziyade bu konunun üzerinde dururken farklı bir noktayı vurgulamak gerekir. Örneğin Verem temasla bulaşır mı ya da Verem hangi yolla bulaşır üstünde durulması gereken ve yanıtlanması gereken başlıklardır. Sağlıkta bu tür hastalıklar için en merak edilen şey başkasına etki edip etmediğidir. Dolayısıyla verem başkasına geçer mi merakı giderebilecek bir sorudur. Bu hastalık sadece verem şeklinde değil tüberküloz başkasına nasıl geçer olarak da ifade edilebilir.

Verem Bulaşıcı Mı?

Yaşamanın çoğu alanında olduğu gibi hastalıklarında tarihsel serüveni vardır. Bir hastalık geçmişte ortaya çıkmışsa ve bitmişse yine tekrarlama ihtimali de vardır. Bu tür konularda olasılıklar çoktur ve tarihte de örnekleri vardır. Üzerinde durulması gereken daha çok hastalığın özellikleri, belirtileri ve bulaşıcı olup olmadığı konularıdır. Konu başlığından da anlaşılacağı üzere bu yazı da verem hastalığına değinilecektir. Verem hastalığı vücudu halsiz bırakan bir hastalıktır. Aynı zamanda kilo kaybının yaşanmasına da neden olmaktadır. Akciğeri etkileyen bir hastalık olduğu için öksürük ve balgamın olması da bu hastalığın belirtilerindendir. Bu noktada önemli görülen konu verem hastalığının başka bir insana bulaşıp bulaşmadığıdır. Soruya ise verem hastalığının bulaşıcı bir hastalıktır cevabı verilmelidir.

Verem (Tüberküloz) Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Veremin bulaşıcı bir hastalık olduğu diğer konu başlığında da değinilmiştir. Verem bulaşı bir hastalıktır ama günümüzde tedavisi yapılmakta ve aşısı da bulunmaktadır. Dolayısıyla verem hastalığının tedavisi mümkündür. Bunun yanı sıra verem hastalığı temasla bulaşmaktan çok hava yoluyla bulaşmaktadır. Temas yoluyla verem hastalığı kesin net olarak bulaşamaz gibi bir ifade kullanmak yanlış olacaktır. Fakat verem hastalığı genel olarak hava yoluyla bulaşır.