Vertigo Manevrası Nedir? Vertigo Epley Manevrası Nasıl Yapılır, Günde Kaç Kez Yapmak Gerekir?

Vertigodan kaynaklı dönme hissi ve baş dönmesi, aktivitelerinizi sınırlayabilir ve kendinizi hasta hissetmenizi sağlayabilir. vertigo manevrası nedir, sorusuna vertigo tedavisi için kullanılan bir yöntem olduğu yanıtını veririz. Vertigo epley manevrası nasıl yapılır, sorusuna fizik tedavi yöntemleri kullanılır yanıtını veririz. Günde kaç kez yapılır, dediğimizde her gün yapılması gerekebileceğini öğreniriz. vertigo manevra tedavisi çözüm olur mu sorusuna hastalığın ilerlemesi ile değişir yanıtını veririz.

Vertigo Nedir?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Vertigo başlıca merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanır. Vertigo labirentit ve vestibüler nörit denilen iç kulağın iltihaplanması sonucu oluşabilir. Baş dönmesi ile birlikte duyma kaybı da olabilir. Vertigo beyin damarlarının tıkanması veya beyin kanaması sonucu da ortaya çıkabilir. Kafa travması ve boyun yaralanmalarından sonra vertigo ortaya çıkabilir. Diyabet, düşük kan şekeri, anksiyete ve panik bozukluğu vertigonun diğer nedenleridir. Vertigo tedavisi esnasında kafein, tütün ve alkol kullanılmamalıdır.

En yaygın belirtisi baş dönmesi olan vertigo, neden olan rahatsızlığa göre farkı belirtiler de verebilmektedir. Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, bayılmalar, işitme kaybı veya kulakta çınlama, ateş, kulakta dolgunluk hissi, kuvvet kaybı ve hissizlik gibi belirtilerde vertigo rahatsızlığında ortaya çıkabilmektedir. Vertigoya neden olan hastalığa göretedavi değişiklik gösterir. Bu tedavileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Orta kulak enfeksiyonu varsa antibiyotikler kullanılır. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon varsa cerrahi tedavi gerekebilir.

Menier hastalığında hastalara tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar verilir.

Düzelmeyen hastalara iç kulağa yönelik cerrahi düşünülebilir.

Vertigo tedavisinde fizik tedavi de kullanılmaktadır.

Vertigo Manevrası Nedir?

Manevralar hem teşhiste hem tedavide kullanılıyor. Vertigo tedavisi, rahatsızlığı tetikleyen nedenlere göre değişebilmektedir. Baş dönmelerinin denge kaynaklı olduğu vertigo olgularının tedavisinde, pratik olması ve kesin sonuçlar vermesi nedeniyle baş manevraları ön plana çıkmaktadır. Egzersizlerle baş dönmenizi azalabilir. Dengeniz egzersizlerle düzenlenebilir. Vertigonun hangi kulaktan kaynaklandığı da önemlidir. Rahatsızlığın her iki iç kulakta etkili olduğu durumlarda hastalara kademeli yürüme programı uygulanmaktadır.

Vertigo Epley Manevrası Nasıl Yapılır?

Vertigo'nuz sol kulağınızdan ve sol yanınızdan geliyorsa: