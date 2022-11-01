Vertigoya eşlik eden bulantı ve dengesizlik o durumun habercisi...

Kulak Burun Boğaz Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, baş dönmesi olarak da bilinen vertigonun kişinin kendisinin veya etrafının döndüğünü hissetmesine neden olan bir hastalık olduğunu söyledi. İki farklı vertigo çeşidi bulunduğunu söyleyen uzman, bu durumun tedavisinin ise mümkün olduğunu belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 01.11.2022 12:24 PAYLAŞ ABONE OL

Baş dönmesi şikâyeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı olduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Bulut, vertigonun teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler verdi.



Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Bulut, hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrıldığını ifade ederek, "Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR'ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için Kulak Burun Boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır" diye konuştu.