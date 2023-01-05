Vezn-i Ahar Nedir? Türk Edebiyatında Vezn-i Aher Örnekleri, Özellikleri ve Kullanılan Aruz Vezni

Vezni aher nedir, halk şiiri türlerinde aruzla kalıbıyla yazılan şiirlere bakmak gerekir. Ayrıca vezni aher örnekleri, halk şiiri türü olduğunu ve halk edebiyatında heceyle yazılan şiirleri yanında aruzla yazılan bir türün de bulunduğunu gösterir. Tüm bu sonuçlar bizi vezni aher ne demek sorusunun yanıtına götürür. Aruz kalıbıyla yazılan bu tür, halk şiiri nazım biçimidir. Aruzun binbir çeşit kalıbı olduğu için vezni aher hangi aruz kalıbıyla yazılır konusu da aruz kalıplarını öğrenme gereksinimini doğurmaktadır.

Aruz Vezni Nedir?

Arapça bir sözcük olan aruz kelimesi, "çadırın ortasına dikilen direk" anlamına gelmektedir. Bu kelimenin edebiyattaki karşılığına baktığımızda "dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalık ölçülerine göre yazılan şiir ölçüsü" demektir. Arap edebiyatında kullanılan vezin İran edebiyatından sonra Türk edebiyatına da geçmiştir. Türk edebiyatında yaygın olarak kullanılmaya başlanan aruzun pek çok kalıbı ve çeşdi vardır. Bunlardan birisi de vezni aherdir.

Vezni Aher Nedir?

Divan edebiyatı döneminde aruz kalıbı kullanılmıştır. Aruz kalıbı Anadolu'da halk şairleri tarafından çok kullanılmamakla birlikte medrese eğitimi görmüş okuryazar halk şairleri tarafından sık sık kullanılmıştır. Bunlardan birisi de vezni aherdir.

Halk şiiri nazım şekli olan vezni aher, aruz kalıbıyla yazılmaktadır. Aruzun müstef'ilâtün müstef'ilâtün müstef'ilâtün müstef'ilâtün kalıbı ile yazılır. Kalıp her bir dizeye müstef'ilâtün kalıbı sığacak şekilde dört sözcük ya da sözcük grubu yazılır.

Vezni Aher Özellikleri Nelerdir?

Bu nazım biçimi, aruz ölçüsünün "Müstef'ilâtün Müstef'ilâtün Müstef'ilâtün Müstef'ilâtün" kalıbıyla yazılır.

Bu nazım biçiminde her dize ilk dizeyle uyaklı olarak dört eşit parçaya bölünmüştür. Bir bentteki dizenin harf şeması: Abcç Bcçd Cçde Çdef

Birkaç bentten oluşan bir vezn-i aherin uak şemasının genel şeması da divan, selis, semai ve kalenderiyle aynıdır.

Üçlüklerden kurulu vezn-i aherin genel uyak şeması da şöyledir: Aab- ccb-ççb.

Türk Edebiyatında Vezni Aher Örnekleri

Vezni aher nazım biçiminde en yetkin ve özgün örnekleri Tokatlı Nuri vermiştir. Şairin vezni aher kalıbıyla yazdığı şiirlerden işte bazı bendler:

Ey vasl-ı cennet/kıl cana minnet/vay serv-i kamet/cân içre cânsın

Kıl cana minnet / vay serv-i kamet / cân içre cansın/ nevres fidansın

Vay serv-i kamet / cân içre cânsın / nevresfidansın /şûh-ı cihansın

Cân içre cânsın / nevres fidansın /şûh-ı cihansın / gözden nihansın

Uftâden oldum /gülgibi soldum /sor bana nöldum /çevrinle cânân

Gül gibi soldum /sor bana nöldum / çevrinle cânân / oldum perîşân

Sor bana n'oldum / cevrinle cânân / oldum perîşân / ey fitne-devrân

Cevrinle cânân / oldum perîşân /ey fitne-devrân /âhir zamansın

(Tokatlı Nuri)

Ey cân-ı âlem/bir ince belsin/her sırra mahrem /sen bî-bedelsin

Ey cân-ı âlem/her sırra mahrem /vay gonca gül-fem / gayet güzelsin

Gayet güzelsin /sen bî-bedelsin / bir ince belsin / tûl-i emelsin

Ey çeşm-ifettân /anladım bildim /yok sende imân /beyhûdeyeldim

Ey çeşm-i fettân /yok sende imân /katlimefermân / ben revâ kıldım

Ben revâ kıldım / beyhûde yeldim /anladım bildim / âhir ecelsin

Çok derde düştüm/var söyle yâre / aşkınla piştim /yandım ne çâre

Çok derde düştüm / aşkınla piştim /yandım tutuştum / bir şîvekâre

Bir şîvekâre /yandım ne çâre / var söyle yâre /durmasın gelsin

(Tokatlı Nuri)