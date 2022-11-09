"Vitamin eksikliği" deyip geçmeyin! Alzheimer riskini %68 artırıyor: Her gün mutlaka bir tane...

Dünyanın bunama rahatsızlığına karşı yaklaşımı, büyük oranda değişiklik gösterdi. Geçmiş yıllarda, yaşlanma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olarak görülürken, günümüzde önlenebilir bir sağlık problemi olarak değerlendiriliyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilim insanları, bunamanın bir hastalık olduğunu keşfettiler. Bu sayede demansın tedavi edilebilen ve potansiyel olarak iyileştirilebilen diğer hastalıklar gibi olduğunu fark ettiler.

Yeni tedavilere giden zorlu bir yol olsa da oldukça önemli veriler elde edildi. Bu sayede beyinde ortaya çıkan hasarlara karşı doğru adımlar atıldığında demans veya diğer adıyla bunama, büyük oranda engellenebilir. Günümüzde dünya çapında 50 milyon kişi demans ile yaşamak zorunda. Üstelik uzmanlar, 2030'da bu sayının 75 milyona, 2050'de ise 131,5 milyona yükseleceğini tahmin ediyor.

Yakın zamanda elde edilen verilere göre, bugün doğan her üç kişiden birinin yaşamları boyunca bunama riski ile karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, bu istatistiklere dayalı olarak tedavi geliştirmeye çalıştırmanın yanı sıra, bir kişinin bunama riski karşısında artan ve azalan faktörlerin neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar.

BMJ'de (British Medical Journal) yayınlanan bir rapora göre, kandaki folat eksikliği, artan bunama olasılığıyla bağlantılı olabilir. B9 vitamini olarak da bilinen folat, vücut tarafından sağlıklı kırmızı kan hücreleri oluşturmak ve doğum kusurları riskini azaltmak için kullanılır.