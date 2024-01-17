"Vitaminli serum" talepleri artıyor! Doktor uyardı: "İyileşeceğim sanıyorlar ama..."

Kayıpmaz, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve bunun acil servis başvurularına yansıdığını anlattı. Her yıl kış döneminde bu tablonun ortaya çıktığını vurgulayan Kayıpmaz, "Kış aylarının gelmesi, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı acil servis başvurularında bir artış gözlemliyoruz. Ancak bunun büyük çoğunluğunu ayakta tedavi edilebilir hastalar oluşturuyor. Özellikle bir önceki hafta acil servis başvuruları pik düzeye ulaştı. Sonrasında başvuru sayıları giderek azaldı ve şu anda da stabil düzeyde." bilgisini paylaştı.

Hastane bünyesinde acil servis, yataklı servis ve yoğun bakımların kapasitesinde herhangi bir zorlanma yaşanmadığının altını çizen Kayıpmaz, "Solunum yolu enfeksiyonlarında dönemsel artış ve azalışlar son derece normal. Beklemediğimiz, herhangi korkulacak bir durumla karşı karşıya değiliz." ifadesini kullandı.

"SERUMUN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİSİ YOK"

Solunum yolu enfeksiyonlarının genelde 3-10 gün arasında iyileştiğini aktaran Kayıpmaz, şu anda da ağırlıklı basit solunum yolu tablolarının görüldüğünü dile getirdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, hastalarda en sık RSV, influenza, parainfluenza, Kovid-19'a yol açan Sars-CoV-2 gibi virüslerle karşılaştıklarını belirterek, bu tip viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin etkili olmadığına dikkati çekti.