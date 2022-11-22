Vücudun iltihapla kaplanmasına neden oluyor! Yiyebileceğiniz en kötü besin…

İltihaplanmadan muzdaripseniz, en iyi haber, yeme alışkanlıklarınızı değiştirmenin büyük oranda hayatınızda fark yaratabilecek olmasıdır. Bu noktada dikkatli olmanız gereken birkaç durum bulunuyor. İltihaplanmadan kaçmak için ağzınıza bile sürmemeniz gereken o besin…

İLTİHAPLANMAYI TETİKLEYEN EN KÖTÜ BESİN

Uzmanlar, birçok konuda araştırmalar yaparak farklı sonuçlar elde edebilse de iltihaplanma konusunda en kötü besinin hangisi olduğu ile ilgili oldukça netler! Şeker ve bitkisel yağın bir arada olduğu her şey, iltihap oranını büyük oranda artırıyor.

Beslenme Uzmanı Jason Sani, şeker, hamur işleri, çörekler gibi fruktoz oranı yüksek atıştırmalıklardan kaçınılması gerektiğini açıklıyor. Fruktoz ve bitkisel yağların kombinasyonu, yağ depolama ve iltihaplanma için en uygun ortamı hazırlar. Bu yiyecekler, sadece iltihaplanmayı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda daha fazla tüketim isteğine yol açarak bağımlılık etkisi oluşturabilir.

Lipids In Health and Disease dergisinde lipidler üzerine yapılan bir araştırma , fruktozun enflamasyonun en temiz belirteci olan CRP (C-reaktif protein) üzerinde en kötü etkiye sahip olduğunu buldu. Soya fasulyesi yağı gibi bitkisel yağlar, iltihabı besleyen trans yağlarla yüklüdür.