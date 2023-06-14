Vücudunuzda su kalmadığının en büyük göstergesi! Bunu hissediyorsanız...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, yaz aylarının gelmesi ve daha ince kıyafetlerin giyilmeye başlanmasıyla birlikte fazla kiloların giderek daha yaygın bir sorun olarak ortaya çıktığını belirtti. Diyetisyen Erden, kilolarından kısa sürede hızla kurtulmaya çalışan kişilerin uzun süreli açlık, tek yönlü beslenme gibi farklı yöntemler denediğini belirterek, "Tüm bunlara ek olarak havaların çok sıcak olması, yaz meyvelerinin çekiciliği, sıvı kaybı yaşamamız gibi birçok faktör beslenmemizi etkiliyor" dedi.





"SICAK HAVALARDA DAHA FAZLA SU KAYBI OLUR"

Özellikle yaz aylarında sıvı kaybının daha olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sağlık problemleriyle karşılaşılmaması için bu durum hakkında bireysel önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Kiloya göre sıvı tüketiminin yapılması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Yaşam için vazgeçilmez bir madde olan suyu, havanın sıcak olduğu zamanlarda özellikle terleme ile daha fazla kaybederiz. Sıvı kaybı özellikle yaşlılarda ve bebeklerde daha belirgin olur. Su kaybının en sık belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir; ağız kurur, halsiz kalan kişi kendini kötü hisseder, canı bir şey yapmak istemez. Sıvı kaybı artınca baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ortaya çıkar. İleri sıvı kayıplarında tansiyon düşer, nabız artar, kas krampları oluşur, böbrek yetmezliği ortaya çıkar ve bilinç kaybı olabilir. Sağlıklı kişiler eğer aşırı miktarda su kaybetmiyorsa günlük tüketmeleri gereken su miktarı kilogram başına 30 ml olarak hesaplanır. Örneğin 70 kilo bir insanın içmesi gereken minimum su miktarı 2 bin 100 mililitredir" dedi.