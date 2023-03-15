Vücutta çıkan benlere dikkat! Özellikle böyle görünüyorsa...

Yaşla birlikte benlerin boyutu ve rengi değişmeye başlayabilir. Genellikle bu renk değişiklikleri normaldir. Araştırmalara göre, sağlıklı bir yetişkinin vücudunun herhangi bir yerinde görülebilen yaklaşık 10 ila 40 ben vardır. Benler ciltte kahverengi veya siyah oluşumlardır. İlk olarak doğumda ortaya çıkarlar ve 50 yaşına kadar gelişmeye devam ederler.

İnsanlarda kafa derisi, ayak tabanları, ellerin avuç içi, parmaklar ve ayak parmakları gibi vücudun herhangi bir yerinde benler olabilir. Benler ciltte öncelikle derideki pigment hücreleri deriye yayılmak yerine kümeler halinde büyüdüğünde ortaya çıkar. Bu hücreler melanosit olarak bilinir ve bu hücreler sayesinde cilde doğal rengini veren pigmenti oluştururlar.

Halk arasında ben veya et beni diye adlandırılan nevüs hemen her insanda bulunan ve genellikle iyi huylu olan deri lezyonuna verilen isimdir. Ben veya nevüs dediğimiz oluşum, deriye rengini veren hücrelerin normalin üstünde çalışmalarının sonucu ortaya çıkar. Melanin adı verilen bu pigment çoğaldığı zaman deriye kahverengi bir renk verir. Melanin boyasının (pigmentinin) miktarına göre benlerin koyuluğu artar. Ortalama bir kişide 40 kadar ben olması doğaldır. Açık tenli kişilerde koyu tenlilere göre daha fazla ben olur. Hepimizin çok iyi tanıdığı benler doğuştan olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir.

Sonradan Ortaya Çıkan Benler

Bu ayrım ancak patolojik olarak (mikroskop altında incelendiğinde) yapılabilir.

Doğum sonrası çocukluk çağında yeni benler oluşması normaldir ve bu benler zaman içinde koyulaşabilir veya renkleri açılabilir. Bu da normaldir. Benler deri ile ayni hizada olabildiği gibi kabarık ta olabilir ve genellikle kubbe şeklinde yuvarlak sınırları olur.

Sonradan görünen benler arasında atipik ben veya displastik nevüs denilen grup problem çıkartmaya daha fazla eyilimlidir. Bir benin normal mi yoksa atipik mi olduğu ancak özel muayene ile belirlenebilir.