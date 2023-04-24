Vücutta hastalık bırakmıyor! Bağışıklık sistemini 8 kat güçlendiren mucizevi meyve

ÜZÜMDEN 8 KAT DAHA FAZLA ANTİOKSİDAN ETKİ!

ORAC değeri diye adlandırdığımız besinlerin antioksidan özelliklerini ölçen bir değer vardır. Bu değer ne kadar yüksekse o besinin antioksidan özelliğinin de o kadar yüksek olduğunun anlarız. Aronyanın da ORAC değeri oldukça yüksek rakamlarda bulunmuştur. Öyle ki diğer meyvelerle karşılaştırıldığında üzümden 8 kat, yeşil elma ve nardan 4 kat daha fazla antioksidan özellik gösterebildiğini söyleyebiliriz. Bu yüksek antioksidan özelliği sayesinde de inflamasyon önleyici, antikanserojen ve antimikrobiyal gibi birçok etkisinden söz etmek de mümkün.