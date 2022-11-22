Vücuttaki ağrıların asıl nedeni! Bu şekilde uyuyanlarda özellikle görülüyor...

Günümüzün önemli bir kısmı yatağımızda, uyuyarak geçmektedir. Bu nedenle yatağımızın yapısı büyük bir önem taşıyor olsa da yatış pozisyonları da büyük bir faktördür. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır, doğru yatış pozisyonları hakkında bilgiler verdi, uyku sonrası yaşanan ağrıların yataktan yanlış kalkmaktan kaynaklanabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:26 PAYLAŞ ABONE OL

Omurga sağlığını etkileyen pek çok faktör vardır.Bu faktörlerden biri de uyku pozisyonlarıdır.Yanlış uyku pozisyonları vücutta ağrılara neden olabileceği için kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler ve bir süre sonra hareket kısıtlamalarına neden olabilir.

Sabah kalkığınızda beliniz, sırtınız veya boynunuz ağrıyorsa yanlış pozisyonda uyuyor olabilirsiniz. Ağrılara veya bozukluklara çözüm bulabilmek adına öncelikle bilinçli olmak gerekir. Unutmayalım ki yanlış yatış-uyku pozisyonu fıtıklara hatta kireçlenmelere bile neden olabilmektedir. Bel ağrısı uyku kalitesini bozabildiği gibi yanlış yatış pozisyonu da bel veya boyun ağrısına hatta fıtıklara neden olabilmektedir. Bazı yatış pozisyonlarında omurganın doğal kavisleri zorlanabilir veya aşırı ve uzun süreli bası-basınç altında kalabilir. Aynı zamanda obezite gibi nedenler, uyku apnesi yaşanması sonucu çeşitli ağrılara ve yorgunluğa neden olabilmektedir.