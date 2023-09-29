Vücuttaki iltihabın kökünü kurutup kan hücrelerini besliyor! Haftada 2 kez yiyenlerin kan değerleri normale dönüyor…

Pancar, vitamin ve mineraller açısından zengin içeriğe ve sağlığa yararlı, besleyici özelliklere sahiptir. Pancar, vücudun gereksinim duyduğu temel mineral ve vitaminleri neredeyse tamamını bulundurur. Böylece kalp sağlığı, beyin fonksiyonları, kemik gelişimi, büyüme ve gelişmeye yardımcı olabilir.
Pancarın besin değerleri şöyle;
Kalori: 44
Protein: 1,7 gram
Karbonhidrat: 10 gram
B6 Vitamini: Günlük değerin %4'ü
C Vitamini: Günlük değerin %4'ü
Demir: Günlük değerin %4'ü
Folat: Günlük değerin %20'si
Manganez: Günlük değerin %14'ü
Bakır: Günlük değeri %8'i
Potasyum: Günlük değerin %7'si
Magnezyum: Günlük değerin %6'sı
Pancar suyunun içeriğindeki A vitamini, B6 vitamini, demir ve antioksidanlar karaciğerin iltihaplanmasının önüne geçebilir, oksidatif strese karşı korumada etkili olabilir. Ayrıca vücuttaki toksinleri dışarı atma özelliği geliştirebilir.
KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI
Pancar, folat bakımından zengin bir kaynaktır. Kemik oluşumunda, beyin fonksiyonunun düzenlenmesinde ve kalp sağlığında oldukça etkilidir.
İçeriğinde yer alan nitrat, kan damarlarının genişlemesini sağlar böylece kan akışının sağlanmasını ve kan basıncının düşmesine destek olur. Böylece kalp hastalığı ile felç riskini azaltmaya yardımcı olur.
Ayrıca kalp hastalıklarının meydana gelmesine yol açan plazmada yer alan homosistein seviyesini azaltıp kalp hastalıklara karşı koruma sağlar. Pancarın içeriğinde yer alan yüksek konsantrasyon nitrat basıncını düşürmeye destek olabilir. Düzenli bir biçimde pancar tüketmek; kalp hastalığı ve inme riskini azaltabilir.
KANSERLE MÜCADELE EDER
Pancarın içerisindeki betalain isimli madde, yüksek oranda antioksidan özelliği içerir. Betalain ise bu özelliğiyle serbest radikallerle mücadele ederek kanserle savaşır.
Yapılan çalışmalara göre pancar ekstratı, kanser hücrelerinin bölünmesini ve büyümesini yavaşlatabilir nitelikte.
Pancar; betalainler isimli antioksidanları içererek inflamasyonun azalmasına yardımcı olabilir. Böylece romatoid artrit ve osteoartrit gibi rahatsızlıklara yardımcı olabilir, obezite ve kanser gibi hastalıkların da tedavilerine yardımcı olabilir.
KANSIZLIĞI ENGELLER
Demir, kırmızı kan hücrelerinin temel bileşenlerinden birisidir. Vücutta demir olmadığında ise kırmızı kan hücreleri gerekli olan oksijeni taşıyamaz. Pancar ise demir açısından zengin bir besindir, bu özelliği sayesinde kansızlığın engellenmesine yardımcı olabilir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI
Pancar, lif açısından ve besin maddesi bakımından zengin bir besindir. Pancarın içerisinde yer alan potasyum ve magnezyum, vücutta yer alan fazla suyun dışarı atılmasına destek olur böylece şişkinlik problemini engeller. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak kilo vermeyi sağlayabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER
Pancar suyu içerisinde antioksidanlar, A ve B6 vitamini ile demir bulundurur. Bu maddeler ise karaciğer iltihaplanmasını ve oksidatif stresi önlemeye yardım eder.
İyi bir lif kaynağı olduğu için sindirim sistemini sağlığına destekte bulunabilir. Sindirim sistemi ile toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.
Sağlıklı sindirim sistemine sahip kişilerde; tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve kolon kanseri daha az görülebilir. Kabızlık problemi ve irritabl bağırsak sendromu ihtimalini azaltır.
İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemi yükselir. Yapılan araştırmalara göre, yeterli miktarda C vitamini alımını solunum yolu enfeksiyonu semptomlarını azaltabilir ve hastalık sürecinin kısa sürmesine yardımcı olabilir.
Pancar tüketmek; karbonhidratı sayesinde enerji sağlar. Pek çok karbonhidrat içeriği bulunduran gıdalara kıyasla olumsuz yan etkileri bulunmadan enerji verir.
Nitrat sayesinde demansın erken evrede etkilediği bölgede oksijen oranının arttırılmasına yardımcı olur. İlerleyen yaşla birlikte beyne giden kan akışı azalarak beyin bilişselliğini etkileyebilir. Pancar ise bunu yavaşlatıp önleyebilir.
PANCAR NASIL TÜKETİLİR?
Uzmanlara göre, haftada 2 gün yarım ya da bir bütün şeklinde tüketilebilir.
Pancar soyulup dilimlenerek salatanın içerisinde tüketilebilir.
Dilimlenerek ya da bir bütün şekilde buharda pişirilip tüketilebilir.
Pancarı blenderdan geçirip içecek haline getirebilirsiniz.
UYARI: Diyabet hastası olan kişilerin ölçülü tüketmesi tavsiye edilir. Tansiyon ilacı kullanan kişilerin tüketmeden önce doktora danışması gerekir. Hamilelerin, hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi önerilmez. Aşırı tüketimi böbrek ile mesane taşı oluşumuna yol açabilir.