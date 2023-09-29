Vücuttaki iltihabın kökünü kurutup kan hücrelerini besliyor! Haftada 2 kez yiyenlerin kan değerleri normale dönüyor…

Pancar, vitamin ve mineraller açısından zengin içeriğe ve sağlığa yararlı, besleyici özelliklere sahiptir. Pancar, vücudun gereksinim duyduğu temel mineral ve vitaminleri neredeyse tamamını bulundurur. Böylece kalp sağlığı, beyin fonksiyonları, kemik gelişimi, büyüme ve gelişmeye yardımcı olabilir.

Pancar suyunun içeriğindeki A vitamini, B6 vitamini, demir ve antioksidanlar karaciğerin iltihaplanmasının önüne geçebilir, oksidatif strese karşı korumada etkili olabilir. Ayrıca vücuttaki toksinleri dışarı atma özelliği geliştirebilir.

KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI

Pancar, folat bakımından zengin bir kaynaktır. Kemik oluşumunda, beyin fonksiyonunun düzenlenmesinde ve kalp sağlığında oldukça etkilidir.

İçeriğinde yer alan nitrat, kan damarlarının genişlemesini sağlar böylece kan akışının sağlanmasını ve kan basıncının düşmesine destek olur. Böylece kalp hastalığı ile felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca kalp hastalıklarının meydana gelmesine yol açan plazmada yer alan homosistein seviyesini azaltıp kalp hastalıklara karşı koruma sağlar. Pancarın içeriğinde yer alan yüksek konsantrasyon nitrat basıncını düşürmeye destek olabilir. Düzenli bir biçimde pancar tüketmek; kalp hastalığı ve inme riskini azaltabilir.