Vücuttaki nikotini dışarı atıp ciğerleri bir haftada tertemiz yapıyor! Her gün en az bir tane…

Vücudun temel işlevlerini yerine getirebilmesi için hayati önem taşıyan ciğerler, dışarıdaki oksijeni damarlara taşıma görevini üstlenir. Aynı zamanda damarlardaki karbondioksitin de dışarıya atılmasını sağlayan akciğerler, sigara gibi zararlı alışkanlıklar sonucu nefes darlığı gibi şikayetlere yol açıyor. Sigarayı bıraktıktan sonra zararlı etkilerinden en kısa sürede kurtulmanın yolu ise bu besinlerde yatıyor..

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.05.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 15:41

Tüm vücudunuza zararlı etkileri olan sigara içme alışkanlığı, kanserden kalp ve damar hastalıklarına pek çok rahatsızlığa neden oluyor. Aynı zamanda ciğerlerde biriken nikotinin atılması ise sigarayı bıraktıktan sonra uzun bir süre alıyor. Önereceğimiz besinler sayesinde ise akciğerinizde biriken nikotini kolaylıkla atarak tertemiz ciğerlere kavuşabilirsiniz…

CİĞERLERİ TEMİZLEYEN MUCİZE BESİNLER ZENCEFİL Gerek bitki çaylarında gerekse içeceklerde sıkça yer alan zencefil, ciğerlerdeki toksik maddelerin dışarı atılmasında oldukça etkili bir besin. Hem taze hem de toz olarak kullanabileceğiniz bu bitki, daha rahat nefes almanın da anahtarı.