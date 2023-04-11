Vücuttaki ödemi tek yudumuyla yok eden o çay! Şişkinlik nedir unutacaksınız...

Anksiyeteyi hafifletmek ve uykuyu teşvik etmek için tüketimi önerilir,bilgiyi öğrenme, depolama ve geri getirme yeteneğini güçlendirir ve alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.

ZENCEFİL ÇAYI

Termojenik etkiyi arttırarak yağ yakımı üzerinde etkili olduğu yapılan onlarca çalışma ile de desteklendi,kan şekeri üzerine olumlu etki yaratır,gaz giderici özelliği ile de bilinir,bulantının bastırılmasında etkilidir ve uzun süre tokluk hissetmenize de neden olur.