Vücuttaki tüm zehri anında atmanızı sağlıyor! Sabahları bir kaşık yerseniz...

Büyük bir antioksidan kaynağı olan tahin, tüm vücuttaki toksinlerden kurtulmanın da altın anahtarı. Uzmanlar tarafından her gün düzenli olarak tüketilmesi önerilen bu besinin diğer yararları ise şöyle…
TAHİN NEDİR?
Susamların tohumlarının toplanıp elenmesiyle başlayan tahin yapımına kabuklarının soyulma işlemiyle devam edilir. Ardından yıkanan susamlar 200 dereceye kadar çıkan ısıda kavrularak 3 saat boyunca ocakta kalmaya devam eder. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır ve ardından ezilerek tahin elde edilir.
NASIL TÜKETİLİR?
Tahinli çörek ve tahinli poğaça gibi pek çok unlu mamulün yapımında kullanıldığı gibi balla karıştırılarak da tüketilen tahin, en çok ise pekmezle karıştırılarak kullanılır. Aynı zamanda çok sevilen humusun içerisinde de bulunmaktadır. Ancak tahini tek başına yemek daha az kalori alarak tüm faydalarından yararlanmanızı sağlar. Günde 1 kaşık kahvaltılarda tüketeceğiniz tahin hem kısa hem de uzun vadede pek çok yarar sağlar. 1 kaşık tahin ortalama 30 kalori içerirken 1 porsiyonunda ise 175 kalori bulunuyor.
ZENGİN BİR VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU
Karaciğer detoksu için en önemli maddelerden biri olan metiyonin, tahinde bolca bulunmaktadır. Aynı zamanda içerisinde bolca lesitin, magnezyum, demir, potasyum ve fosfor bulunmaktadır. İçeriğinde barındırdığı yüksek miktarda E vitaminin yanında B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri bakımından da zengindir. İçerisinde bulundurduğu protein miktarı yüzde 20'ye yakındır. Bu nedenle neredeyse tüm kuruyemişlerden daha fazla protein barındırmaktadır. Alkali mineralleri bakımından da çok zengin olduğundan kolayca hazmedilebilir. Aynı zamanda kilo verme sürecini de hızlandırarak kolayca zayıflamanıza katkıda bulunur.
TAHİNİN FAYDALARI
Doymamış yağlar bakımından zengin olan tahin, düzenli tüketildiğinde vücuttaki kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarından korunmanızı sağlar.
İçeriğinde pek çok vitamin bulunur, özellikle B,C ve E gibi vitaminler sayesinde gastrit gibi mide hastalıklarının da önüne geçer.
Bağışıklığı korumada ihtiyaç duyulan çinko, demir, selenyum ve bakır tahinin içerisinde bolca bulunur.
Bu nedenle düzenli olarak tüketeceğiniz tahin ile bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm hastalıklardan korunabilirsiniz.
En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olduğu için tahin, vücutta bulunan tüm zararlı ve toksik maddelerin kolayca atılmasını sağlar.
Aynı zamanda bu sayede kansere karşı da güçlü bir kalkandır.
Zengin bir kalsiyum deposu olduğundan kemik sağlığını korumada da önemli bir yere sahiptir.
Kemiklerin güçlenmesini sağladığı gibi kemik erimesinin de önüne geçeceğinden herkesin mutlaka günlük beslenmesinde bulunması gereken bir besindir.
Göz sağlığını korumada önemli bir yere sahiptir.
Düzenli tüketiminde göz hastalıklarını engeller ve var olan rahatsızlıkları giderir.
Yoğun omega-3 içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını da destekler, hafızayı güçlendirir ve sinir sistemi sağlığını korur.
Halk arasında bilinen adı kansızlık olan demir eksikliği anemisi için de etkili bir besindir.
İçerisinde yüksek miktarda demir bulunduran tahin, her gün 1 kaşık tüketildiğinde kansızlık sorununu da giderir.
2 kaşık tahin, yarım kilo biftek kadar demir içermektedir.
Yorgunluk şikayeti olanlar için de ideal bir besin olan tahin, enerji verir ve daha dinç hissetmenizi sağlar.
Siz de yorgunluk çekiyorsanız her sabah kahvaltıda 1 kaşık tahin tüketebilirsiniz.
Antioksidan özelliği iç organları olduğu kadar cildi, saçları ve tırnakları da yenilemeye yardımcıdır.
Saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt görüntüsü verir.
Pekmezle birlikte tüketildiğinde yüksek oranda E vitamini kaynağıdır.
Bu sayede kan dolaşımını düzenler ve kasların da gevşemesine katkıda bulunurak kas ağrısını dindirir.
Aynı zamanda damarda oluşabilecek sertliklerin ve tıkanmaların da önüne geçer.
İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.
Bu sayede ödem tutma gibi sorunlarla mücadele eder ve birikmiş ödemin kolayca vücuttan atılmasını sağlar.
Yapılan araştırmalarda yaşlanmayla birlikte gelişen alzheimer gibi hastalıkların önüne geçtiği ve hafızayı güçlendirdiği kanıtlanmıştır.
Tahini tek başına tüketmek metabolizmanızı hızlandıracağı gibi uzun saatler boyunca sizi tok tutar.
Bu nedenle kilo vermek isteyenlerin kontrollü tüketmesi halinde kolayca fazlalıklarından kurtulmalarını sağlar.
EVDE TAHİN HAZIRLAMA
Malzemeler;
Hazırlanışı;
Susamı bir tavaya alıp 6-7 dakika kavurun. Ardından susamları blenderdan geçirin ve üzerine yavaş yavaş yağı ilave ederek blenderi çalıştırmaya devam edin. Tahin dilediğiniz kıvama geldiğinde yağ eklemeyi bırakın ve tahininiz hazır! 10 güne kadar buzdolabında saklayarak güvenle tüketebilirsiniz.
TAHİNİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
TAHİNİ TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER