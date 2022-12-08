Vücuttaki tüm zehri anında atmanızı sağlıyor! Sabahları bir kaşık yerseniz...

Karaciğer detoksu için en önemli maddelerden biri olan metiyonin, tahinde bolca bulunmaktadır. Aynı zamanda içerisinde bolca lesitin, magnezyum, demir, potasyum ve fosfor bulunmaktadır. İçeriğinde barındırdığı yüksek miktarda E vitaminin yanında B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri bakımından da zengindir. İçerisinde bulundurduğu protein miktarı yüzde 20'ye yakındır. Bu nedenle neredeyse tüm kuruyemişlerden daha fazla protein barındırmaktadır. Alkali mineralleri bakımından da çok zengin olduğundan kolayca hazmedilebilir. Aynı zamanda kilo verme sürecini de hızlandırarak kolayca zayıflamanıza katkıda bulunur.

İçeriğinde pek çok vitamin bulunur, özellikle B,C ve E gibi vitaminler sayesinde gastrit gibi mide hastalıklarının da önüne geçer.

Doymamış yağlar bakımından zengin olan tahin, düzenli tüketildiğinde vücuttaki kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarından korunmanızı sağlar.

Bu nedenle düzenli olarak tüketeceğiniz tahin ile bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm hastalıklardan korunabilirsiniz.

En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olduğu için tahin, vücutta bulunan tüm zararlı ve toksik maddelerin kolayca atılmasını sağlar.

Aynı zamanda bu sayede kansere karşı da güçlü bir kalkandır.

Zengin bir kalsiyum deposu olduğundan kemik sağlığını korumada da önemli bir yere sahiptir.

Kemiklerin güçlenmesini sağladığı gibi kemik erimesinin de önüne geçeceğinden herkesin mutlaka günlük beslenmesinde bulunması gereken bir besindir.