Vücuttaki zehri bir yudumda atıyor! Günde bir fincan içtiğinizde adeta kuş gibi hafifleyeceksiniz

Kambu çayı, genellikle Kambu veya Sorgum olarak da bilinen bir bitki olan Sorghum bicolor'un tanelerinden elde edilen bir çay türüdür. Kambu bitkisi, Afrika kökenli olup dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen bir tahıldır. Hem gıda hem de içecek olarak kullanılabilen bu bitki, sağlık faydaları nedeniyle popülerlik kazanmıştır. İşte kambu çayının saymakla bitmeyen o faydaları…

Giriş Tarihi: 18.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 09:58 PAYLAŞ ABONE OL

Kambu çayı, kambu tanelerinin öğütülüp sıcak suda demlenmesi ile elde edilir. Çayın rengi genellikle kahverengi veya kırmızımsı olabilir. Kambu çayının besin değeri yüksektir ve doğal olarak gluten içermez, bu nedenle gluten intoleransı olan kişiler için uygun bir seçenektir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR Kambu çayı, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını desteklemek için yüksek lif içeriğine sahiptir. Lif, sindirim sürecini düzenler, bağırsak hareketlerini artırır ve kabızlığı önler. Aynı zamanda sindirim enzimlerinin salgılanmasını teşvik eder ve bağırsak sağlığını korur. Düzenli olarak kambu çayı tüketmek, sindirim sorunlarını hafifletebilir ve sindirim rahatsızlıklarını azaltabilir.