Yağları yakıp sağlığı tavan yaptırıyor! Bu beslenme şekli yüz yıldır öneriliyor...

Obezite günümüzde toplumun önemli bir kısmını ilgilendiren büyük bir sorun haline geldi. Buna karşın kilo vermek adına her gün diyet listeleri paylaşılıyor, beslenme önerileri getiriliyor. Ancak ketojenik diyet, neredeyse 100 yıl öncesinden bu yana özellikle sağlığı iyileştirmede kullanılan bir beslenme yöntemi. Tüm detaylarını ise Diyetisyen Tuğçe Sert, sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 17.09.2022 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Ketojenik diyet veya kısaca keto diyet, neredeyse 100 yıl önce tıpta çocuklarda ilaca dirençli epilepsiyi tedavi etmek için kullanılmış bir diyet modelidir. Sonraki zamanlarda düşük karbonhidrat içeriği ile zayıflamaya etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Son zamanlarda '2 haftalık ketojenik diyet' büyük popülerlik kazanmıştır. Diyet sürecinde karbonhidrat alımı sınırlandırılıp yağ tüketimi arttırılır, bu sayede vücut enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmaya başlar. Bu biyokimyasal sürece 'ketozis' adı verilir.

Kimler Ketojenik Diyet Uygulayamaz? İnsüline veya şeker ilacına bağlı diyabet hastaları

Tansiyon hastaları

Böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar

Gebe ve emzirenler Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir? Epileptik çocuklarda nöbet sayılarında ve sıklığında azalma sağladığı çalışmalarda belirtilmektedir. Ayrıca parkinson hastalığının semptomlarını da hafifletir. Vücut yağını azaltarak sağlıklı kilo vermeye faydası olan ketojenik diyette paketli ve şekerli hazır gıdalar tüketilmediği için akne ve sivilce gibi sorunların iyileşmesine de büyük katkı sağlamaktadır.