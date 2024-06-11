Burun ameliyatı için gitti kanser olduğunu öğrendi! Yılmadı ve kanseri böyle yendi...

Kılıç, bir şeyler üretmenin çok değerli olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılı olduğunu gördükçe insan kendini daha iyi hissediyor. Bu şekilde sağlığınıza daha çok iyi geliyor. Ben de bu şekilde kendime geldim. Akciğer kanserinden dolayı çok büyük zorluklar geçirdim. Kendimi eve kapatmadım. Kapatsaydım daha çok hasta olur, belki de şu an ölmüş olabilirdim. Kendimi kurslara verdiğim için çok mutluyum. Bir şeyler başardım."