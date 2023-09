Yanlış beslenme eklemleri mahvediyor! Bu besinden 3 adet yemek iltihabı söküp atıyor...

PÜRİNDEN FAKİR DİYET İYİLEŞTİRİYOR

Gut tanısı konulduğu zaman ilaç tedavisiyle beraber gut tedavisine uygun diyete başlanması alevlenmelerin sayısını azaltmak adına atılabilecek en önemli adımlardan biridir. Bu diyet ile birlikte kan ürik asit seviyesinin normal sınırlara çekilebilir. Diyette pürinden fakir beslenme programı uygulanır. Pürinden zengin gıdalar tamamen çıkarılırken, orta ve az seviyede pürinden zengin olan gıdalar ise kontrollü bir şekilde beslenmeye eklenir. Pürinden zengin olan beyin ve karaciğer gibi sakatatlar, geyik, tavşan, sincap, ördek ve kaz etleri, yağlı balıklar ve deniz ürünleri, ton balığı, ringa balığı, hamsi, morino, alabalık, mezgit, tarak, karides, ıstakoz ve balık yumurtası tamamen çıkarılır. Bu gıdalarda pürin içeriği çok yüksektir. Bu nedenle az da olsa beslenme programına eklenmez. Yasaklar arasında vücuttan ürik asit atımını engellediği için alkol ve maya da yer almaktadır. Ayrıca çavdar ekmeğini tamamen yasaklı besinken, beyaz ekmek ve beyaz undan yapılmış besinlerin tüketimi azaltılır. Bunların dışında tam yağlı besinler de diyetten çıkarılır. Süt ve süt ürünlerinde yarım yağlı ürünler tercih edilir. Yumurta sadece haşlanmış ya da yağsız yenmeli, yağda kızartılmış yumurtadan uzak durulmalıdır. Tereyağı yerine zeytinyağı tercih edilmelidir. Et ve balık grubunda orta derecede pürin içerenlerde gramaj kontrolü yapılır. Özellikle tavuk, balık, hindi tarzı besinlerde 60 gr yani iki köfte kadar izin vardır. Bunun üzerinde orta derecede pürin içerek et tüketmek yasaktır. Sebze grubunda pürinden zengin ıspanak, karnabahar, mantar, kuşkonmaz, bezelye o gün protein yani 60 gram orta derecede pürinden zengin et tüketilmediyse beslenmede yer alabilir. Mercimek, nohut, kuru fasulye de kontrollü tüketilmelidir. Yine gün içinde 60 gr'lık et yenmemişse, o gün 3 kaşık bu besinler tercih edebilir.