Yanlış beslenme eklemleri mahvediyor! Bu besinden 3 adet yemek iltihabı söküp atıyor...

KİLO VERMEK İYİ GELİYOR Kilo vererek ideal kilonuza ulaşmanızla birlikte, kandaki ürik asit seviyeniz de belirgin azalacaktır. Kilo vererek yük taşıyan kalçalar, dizler, ayak bilekleri ve ayak parmakları gibi eklemlerinize ağırlık binmesini azaltırsınız. Gut atakları çoğunlukla bu eklemlerde gelişir. Ancak uzun süre aç kalarak yapılan yıkıcı diyetlerden kaçınmak gerekir. Hızlı kilo vermek; ürik asit seviyelerini artırarak gut ataklarını tetikler. Kilo verirken, diyetle aşırı protein almak veya yanlış diyetle birlikte yapılan egzersiz, kaslarda yıkıma ve ürik asit seviyesinde artışa neden olacaktır. Dengeli sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz kombinasyonu, güvenli kilo vermenin ve sağlıklı kilonuzu idame ettirmenin en iyi yoludur.

ATAKLARA KURU İNCİR Pektin adlı diyet lifini oldukça fazla içermesi bağırsakların düzenli boşalmasında etkili. Ancak yapılan araştırmalarda şişmanlarda olan yüksek ürik aside bağlı gut ataklarının düzenlenmesinde 3-4 adet kuru incirin ara öğünlerde yenmesinin ilaç kadar etkili olduğu bulunmuş. Farklı bir araştırmada genetik olarak ürik asit yüksekliği olan gut hastaları iki hafta boyunca sabah uyandıklarında aç karnına üç adet kuru inciri bol suyla tüketmiş ve çalışma sonucunda kan ürik asit düzeylerinde yüzde 30 kadar düşüşün olduğu görülmüş. Günlük beslenmede yeterli karbonhidrat alınmadığında kanda ürik asit yükselmekte ve böbreklerde ürik asit kristalleri oluşarak böbrek taşları için risk oluşturabilmektedir. Bilimsel araştırmalar taze ve kuru inciri zayıflama döneminde tüketenlerin böbrek taşları riskinin de azalabildiğini açıklamaktadır. Enerji sağlayan, spor yaparken krampları önleyen ve triptofan amino asidini yüksek miktarda içererek sakinleşmede etkili olan taze ya da kuru inciri zayıflama diyetleri uygulayanlara ve gut hastalığı riski olanlara günde dört adedi geçmemek kaydıyla tüketmelerini öneririm.



PÜRİNDEN FAKİR DİYET İYİLEŞTİRİYOR

Gut tanısı konulduğu zaman ilaç tedavisiyle beraber gut tedavisine uygun diyete başlanması alevlenmelerin sayısını azaltmak adına atılabilecek en önemli adımlardan biridir. Bu diyet ile birlikte kan ürik asit seviyesinin normal sınırlara çekilebilir. Diyette pürinden fakir beslenme programı uygulanır. Pürinden zengin gıdalar tamamen çıkarılırken, orta ve az seviyede pürinden zengin olan gıdalar ise kontrollü bir şekilde beslenmeye eklenir. Pürinden zengin olan beyin ve karaciğer gibi sakatatlar, geyik, tavşan, sincap, ördek ve kaz etleri, yağlı balıklar ve deniz ürünleri, ton balığı, ringa balığı, hamsi, morino, alabalık, mezgit, tarak, karides, ıstakoz ve balık yumurtası tamamen çıkarılır. Bu gıdalarda pürin içeriği çok yüksektir. Bu nedenle az da olsa beslenme programına eklenmez. Yasaklar arasında vücuttan ürik asit atımını engellediği için alkol ve maya da yer almaktadır. Ayrıca çavdar ekmeğini tamamen yasaklı besinken, beyaz ekmek ve beyaz undan yapılmış besinlerin tüketimi azaltılır. Bunların dışında tam yağlı besinler de diyetten çıkarılır. Süt ve süt ürünlerinde yarım yağlı ürünler tercih edilir. Yumurta sadece haşlanmış ya da yağsız yenmeli, yağda kızartılmış yumurtadan uzak durulmalıdır. Tereyağı yerine zeytinyağı tercih edilmelidir. Et ve balık grubunda orta derecede pürin içerenlerde gramaj kontrolü yapılır. Özellikle tavuk, balık, hindi tarzı besinlerde 60 gr yani iki köfte kadar izin vardır. Bunun üzerinde orta derecede pürin içerek et tüketmek yasaktır. Sebze grubunda pürinden zengin ıspanak, karnabahar, mantar, kuşkonmaz, bezelye o gün protein yani 60 gram orta derecede pürinden zengin et tüketilmediyse beslenmede yer alabilir. Mercimek, nohut, kuru fasulye de kontrollü tüketilmelidir. Yine gün içinde 60 gr'lık et yenmemişse, o gün 3 kaşık bu besinler tercih edebilir.