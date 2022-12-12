Yanlış kullanımı ciltte tahribata neden oluyor! cilt bakımı için kullanılan bu ürün...

BHA (beta hidroksi asit); Cildin dermis tabakasında çalışan asitlerdir. Bu nedenle derinlemesine gözenek temizliği sağlarlar. Yağda çözünürler bu nedenle yağlı ciltlerde daha iyi çalışır. Akneli ve gözenekli ciltler mutlaka Salisilik asidi rutinlere eklemesi gerekir. Yine Lipo hidroksi asit Cilt yenileme konusunda, ölü derileri soyma konusunda ve akne tedavisinde etkilidir. Lipohidroksi asit cilde yavaş nüfuz eder, iritasyon riski salisilik asite göre çok daha düşüktür bu nedenle hassas ciltlilerin de tolere edebileceği bir asittir. Bu grupta Linoleik Asit hafif yapısı sayesinde yağlı ve karma ciltleri nemlendirmede kullanılır ve yine yoğun nem isteyen kişiler Oleik Asitten de yararlanabilir.

PHA (polihidroksi asit)ler; AHA lara nazaran daha nazik bir eksfoliasyon sağlarlar, cilt yüzeyindeki pürüz ve lekelere iyi gelirler. Hassas ciltlerin de kullanımına uygun olan kimyasal asitlerdir. Özellikle hassas ciltler dahil tüm ciltler polihidroksi asit içeren ürünleri tercih edebilirler. Bu asitlerin dışında sıkılıkla karşımıza çıkan nem sağlayan HA- Hyaluronik Asit , akne ve rozasea cilt problemlerinde kullanılan azelaik asit, cilt için muhteşem bir antioksidan görevi gören C vitamini – Askorbik Asit ve antiaging uygulamalarda sıklıkla kullanılan Retinoik asitlerde cilt bakım ürünlerinde çokça tercih edilen asitlerdir.