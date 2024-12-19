Yapay zekadan hayat kurtaran adım! İnme zamanını önceden hesaplıyor

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yapay zeka yazılımı aracılığıyla inme geçiren hastaların beyin taramalarında inmenin ne zaman geçirildiği ve tedavi edilip edilemeyeceğinin normalden 2 kat daha doğru tespit edilebildiğini açıkladı.

AA Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:59 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere'deki Imperial College London, Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi ve İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinden bilim insanları, yeni yapay zeka yazılımını, inme geçirme zamanı bilinen 800 hastanın beyin taraması üstünde geliştirdi. Geliştirdikleri yapay zeka modelini yaklaşık 2 bin hastadan alınan verilerde de test eden araştırmacılar, bu yazılımın standart bir görsel yöntem kullanımına kıyasla inme geçirme zamanını belirlemede 2 kat daha doğru sonuç verdiğini belirledi.

Araştırmacılar yazılımın, beyin taramasında ilgili alanı otomatik olarak çıkarmanın yanı sıra, tanımlanan lezyonları analiz ederek inme geçirilen zamanı tahmin edebildiğini tespit etti. Araştırmacılar, yeni yapay zeka yazılımı kullanılarak yapılan taramaların doku gibi ek özellikler içermesi ve lezyonlardaki varyasyonları hesaba katmasının daha önce kullanılan tarama yöntemlerine kıyasla daha iyi sonuç alınmasında etkili olduğunu belirtti.