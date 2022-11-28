Yararlı diye tükettiğimiz bu baharat karaciğeri çürütüyor! Gerçeğini ayırt etmek için…

Elinizdeki tarçının gerçek olup olmadığını anlamanın çeşitli yolları bulunuyor. Eğer tarçın tüm bu testlerden geçiyorsa güvenle tüketilebilir demektir.
TARÇININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sahte tarçın ile karşılaştırıldığında, gerçek tarçının rengi daha açıktır, tadı biraz daha tatlıdır ve daha hoş kokulu bir aromaya sahiptir. Ek olarak tüm tarçın türleri, esansiyel yağın yüzde 65 ila yüzde 80'ini oluşturan aktif bileşen sinnamaldehit içerir. Hem gerçek hem de sahte tarçını bu etken maddeyi paylaştığı için benzer faydalara sahip olabilirler. Bununla birlikte, bugüne kadar yapılan araştırmalar sadece gerçek tarçının faydalarına odaklanmıştır bu nedenle sahte tarçın için geçerliliği olduğunu söylenemez.
GÖRÜNÜŞ
Gerçek tarçın çubuklarının aslında düşündüğünüzden çok farklı olduğunu biliyor muydunuz? Seylan veya "gerçek" tarçın, bildiğimiz tipik tarçın kabuğundan (çubuklarından) daha hafif, daha yumuşak dokulu ve çevresi çok daha ince olan gerçek tarçın kabuğundan gelir. Marketlerden satın aldığınız tarçın çubukları büyük ihtimalle Çin tarçınıdır ve koyu kahverengi renktedir, dokuları serttir ve çevreleri çok kalındır. Sahte tarçınlar kolay kırılmaz, oysa gerçek tarçın kolayca kırılabilir.
KOKU
Bu iki tip tarçın ilk bakışta birbirine çok benziyor olsa da aslında çok farklı kokar. Koklamak için iki tip tarçını yan yana koymadığınız sürece aradaki farkı çok iyi anlamayabilirsiniz. Ancak gerçek tarçının kokusu hafif baharatlı-tatlı ve biraz narenciyeye benzer, taze pişmiş elmalı turtayı hatırlatır. Sahte tarçının kokusu ise oldukça güçlüdür, kokladığınız anda duyularınızı ele geçirir. Bir defa gerçek tarçını kokladığınızda sahte tarçından kokusunu hemen ayırt edebiliirsiniz.
KUMARİN İÇERİĞİ
Kumarin, tarçın da dahil olmak üzere birçok bitkide doğal olarak bulunur, ancak kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olduğu için sentetik olarak da üretilir. Uzun süre yüksek dozlarda tüketilirse, kumarin karaciğer hastalıklarına neden olabilir veya kötüleştirebilir.
"Journal of Agriculture and Food Chemistry" dergisinin Mayıs 2013 sayısına göre, gerçek tarçın çok az kumarin içerirken, diğer tarçın türleri 18 ila 400 kat daha fazla kumarin içerebilir. Tarçındaki kumarin dünya üzerinde herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmamıştır ancak German Federal Institute for Risk Assessment, 60 kg ağırlığındaki bir kişinin, günde 3/4 ila 1 çay kaşığı Çin tarçını yiyerek Avrupa Birliği tarafından önerilen maksimum kumarin alımına ulaşacağını bildirmektedir.
TARÇININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
"Phytotherapy Research" dergisinin Mart 2005 sayısına göre, tarçın laboratuvar farelerinde kan şekerini düşürdü ve hatta Çin tarçını olarak da bilinen sahte tarçın gerçek tarçından daha iyi performans gösterdi. Eylül 2012'de "Cochrane Database of Systematic Reviews" tarafından yayınlanan bir inceleme, tarçını diyabet tedavisi olarak desteklemek için kanıtların yetersiz olduğu sonucuna varmıştır.
Birkaç çalışmanın ardından yapılan başka bir inceleme, Çin tarçınının açlık kan şekerini düşürdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, "Annals of Family Medicine" dergisinin Eylül 2013 sayısına göre, bilgilerin gerçek hasta bakımında kullanılması zordur çünkü kullanılan dozlar ve tedavi süreleri her çalışmada farklıdır.
TARÇIN TAKVİYESİ DOZLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
New York University Langone Medical Center'a göre tarçın takviyeleri için tipik doz günde 1 ila 4 gramdır. Daha güçlü olan tarçın yağı için ideal doz günde yaklaşık 0,05 ila 0,2 gramdır. Araştırmalara göre, günde 6 grama kadar alınan dozlarda ise hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Daha büyük miktarlarda tarçın tozu ve yağı, nefesinizi ve kalp atış hızınızı artırabilir.