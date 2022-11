Yararlı diye tükettiğimiz bu baharat karaciğeri çürütüyor! Gerçeğini ayırt etmek için…

"Journal of Agriculture and Food Chemistry" dergisinin Mayıs 2013 sayısına göre, gerçek tarçın çok az kumarin içerirken, diğer tarçın türleri 18 ila 400 kat daha fazla kumarin içerebilir. Tarçındaki kumarin dünya üzerinde herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmamıştır ancak German Federal Institute for Risk Assessment, 60 kg ağırlığındaki bir kişinin, günde 3/4 ila 1 çay kaşığı Çin tarçını yiyerek Avrupa Birliği tarafından önerilen maksimum kumarin alımına ulaşacağını bildirmektedir.