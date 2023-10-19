Yaş ilerledikçe boy kısalmasının ardında o neden yatıyor! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı...

Prof. Dr. Mahmut Nafiz Akman, osteoporozun kırık gelişecek kadar kemik kütlesi azalmış olmasına rağmen bazen hiçbir belirti vermeyerek sinsi bir seyir izlediğini belirtti.

Toplumda en sık görülen kemik hastalığı olan osteoporoz, kemik kütlesinde azalma ve iç yapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının ya da kırık gelişme riskinin artması anlamına geliyor. Prof. Dr. Akman, osteoporozun erken tanısı ve önleyici tedavisine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İlerleyen yaşla birlikte daha sık görülse de bazı hastalıkların da osteoporoza neden olabileceğini belirten Akman, osteoporoz nedenlerini ve risk faktörlerini şu ifadelerle aktardı:

"İlerleyen yaşla birlikte kas ve kemik kütlesinin azalması beklediğimiz bir durumdur. Ancak kemik yapımı ile yıkımı arasındaki dengenin bozularak kemik kaybının hızlanması ve kişinin erişkin yaştaki zirve kemik kütlesinin düşük oluşu osteoporoz gelişimine yol açıyor. Menopoz sonrası kadınlarda sık görülmekle birlikte, ileri yaşta erkeklerde ve belli risk faktörlerine sahip kişilerde daha erken yaşlarda da görülebiliyor.

Genel olarak ileri yaş, kadın cinsiyet, genetik yatkınlık, yetersiz D vitamini ve kalsiyum alımı, alkol, sigara ve kafein tüketimi, güneş ışığına az maruz kalınan giyim tarzı, hareketsiz yaşam, kemiği zayıflatan kortizon ve benzeri gibi ilaçların kullanılmış olunması ve erken ya da cerrahi nedenlerle gerçekleşen menopoz risk faktörleri arasında yer alıyor. Cinsiyet hormonu eksiklikleri, böbrek üstü, tiroid ve hipofiz bezi hastalıkları gibi bazı endokrinolojik bozukluklar, emilim bozukluğuna neden olan bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi bazı hastalıkların seyri esnasında, yaştan bağımsız olarak hastalığın bir parçası şeklinde de osteoporoz ortaya çıkabiliyor."

- Sırt bölgesindeki yaygın kemik ağrısı mutlaka önemsenmeli

Prof. Dr. Akman, osteoporozun, bazen hiçbir belirti vermeyerek sinsi bir seyir izlediğini, bu yüzden risk grubuna giren kişilerle ailesinde osteoporoza bağlı kırık hikayesi olanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, en sık ve erken karşılaşılan yakınmanın daha çok sırt bölgesinde belirgin olan yaygın kemik ağrısı olduğu bilgisini paylaştı.