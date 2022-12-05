Yaşa Göre Tansiyon Değerleri - Çocuklarda, Yaşlılarda ve Gençlerde Yaşa Göre Normal Tansiyon Kaç Olmalı?

Yaşa göre tansiyon değerleri, kişinin kendini rahat hissettiği tansiyon seviyesidir. 50 yaşın üstündeki insanlar 50 yaş üstü tansiyon kaç olmalı araştırması ile hangi tansiyon seviyesinde sağlıklı olduğunu hesap edebilir. Yaşlı grup ise 70 yaş tansiyon kaç olmalı araştırması ile rahat hissettiği tansiyon aralığını bulabilir. Gençlerde tansiyon kaç olur ya da yaşa göre tansiyon aralığı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Yaşa Göre Tansiyon Değerleri

Tansiyon, büyük ve küçük olmak üzere iki farklı değerde ölçülür. Herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip tansiyonunuzu ölçtürdüğünüzde ya da kendiniz tansiyonunuzu ölçtüğünüzde karşınıza iki farklı değer çıkar. Bunlardan sayısal olarak büyük olan büyük tansiyon, küçük olan ise küçük tansiyon olarak adlandırılır. Bu değerler belirlenen aralığın altında ise kişinin tansiyonu düşmüştür. Tam tersi durumda yani değerler yüksek ise kişinin tansiyonu yüksektir.

Tansiyon, kan basıncını gösteren bir değerdir. Her insanın tansiyonu farklıdır. Tansiyon, bazı faktörlere göre düşer ya da yükselir. Bu durumun tespiti için kişinin tansiyonunun ölçülmesi gerekir. Tansiyonun yüksek ya da düşük olması durumunda vücut bazı tepkiler verir. Normal bir insanda tansiyon değeri 120-80 olarak kabul edilmiştir. Bu durum küçük ya da yüksek yaş gruplarına göre değişir.

Gençlerde Tansiyon Kaç Olur?

Genç ve çocuk yaş gruplarında sağlıklı bir insanın tansiyon seviyesi 90-70 olarak kabul edilmiştir. Bu değerlerden sapma olduğunda düşük ya da yüksek tansiyon değerleri ortaya çıkar. Kişinin tansiyonunun düşmesi ya da yükselmesinin kronik hale gelmesi, aşağıdaki hastalıklardan kaynaklı olabilir.

• Şeker hastalığı

• Böbrek hastalığı

• Kalp ve damar rahatsızlıkları

• Genetik hususlar

Kişinin tansiyon dengesinin bozulması halinde vücut bir kısım tepkiler verebilir. Bunların başında mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik gelir. Söz konusu belirtilerin görülmesi halinde tansiyon ölçüler gerekli müdahale yapılmalıdır.

Yaşa Göre Tansiyon Aralığı

Kişinin kendini rahat hissettiği tansiyon seviyesinin de kişiden kişiye göre değiştiği görülür. Bu kapsamda kişinin yaş grubu belirleyicidir. 70 yaş üzerindeki kişilerde tansiyon seviyesinin 150-90 aralığında olması tavsiye edilir. Bu aralıktan sapma durumunda kişinin tansiyon seviyesi takip edilmelidir. Yani kişinin farklı bir rahatsızlığı yoksa yaş ilerledikçe damarlardaki basınç seviyesi artar. Doğal olarak yaş ilerledikçe tansiyon yükselir. Fakat genetik şartlar göz önünde bulundurulduğunda bazı kişilerin düşük tansiyonda daha rahat olduğu görülür. Bu duruma ekstra bir müdahale etmeye gerek yoktur.