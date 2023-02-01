Yaşadığı şişkinliği görmezden geldi ölümden döndü! "Keşke daha önce doktora gitseymişim"

2021 yılının Aralık ayında kendini iyi hissetmemeye başlayan Chloe, aslında öncesinde yaşadığı birçok semptomu görmezden geldiğini söylüyor. 24 yaşındaki kadın, mide ağrısı çok kötüleşene kadar şişkinlik ve yemek yemede zorluk gibi semptomları görmezden geldiğini söyledi. Semptomları başladıktan ancak birkaç ay sonra Nisan 2022'de doktoru ziyaret eden kadın, "Tüm bu şeyleri görmezden geldim" dedi.
Chloe, "Nisan ayında midem çok ağrıyordu, bu yüzden acile gitmek zorunda kaldım ve yumurtalıklarımda tümörler olduğunu öğrendim. Biri 18 cm, diğeri 11 cm büyüklüğündeydi. Nisan ve Temmuz arasında bende bir sorun olduğunu biliyordum, ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyordum."
11 Temmuz 2022'de Chloe'ye yumurtalık kanseri teşhisi kondu ve ertesi gün kemoterapiye başlaması söylendi. Chloe, teşhis konulduğu için rahatladığını belirterek, beklemenin zor olduğunu çünkü zaman geçtikçe tümörün daha da büyüyeceğini bildiğini sözlerine ekledi.
"Annenle birlikte doktora gidip ağladığın gerçekten sinematik bir an olacağını düşünmüştüm ama öyle bir şey değildi. Aksiyon moduna geçiyorsun. Devam etmem gerekiyordu, yoğun bir zamandı ve "Bununla mücadele etmemiz gerekiyor" diye düşünerek diğer her şeye kendimi kapattım ve hiçbir şey hissetmedim." Teşhis konulduğundan itibaren altı ay boyunca kemoterapi gördü.
Yumurtalık kanserinin bilmeniz gereken 4 belirtisi:
Doktorlar ayrıca hazımsızlık, kabızlık, ishal, sırt ağrısı yaşayabileceğinizi veya her zaman yorgun hissedebileceğinizi belirtmektedir.
Uzmanlar bu semptomları yaşayan kişilerin acilen doktora gitmesi gerektiğini söyledi.
Bu yıl 12 Ocak'ta Chloe, iki tümörü mümkün olduğu kadar çok alınması amacıyla bir ameliyat geçirdi. Prosedürün "gerçekten iyi gittiğini" ve "tam olarak iyileşmeyi beklendiğini" söyledi.
SEMPTOMLARI GÖRMEZDEN GELMEYİN
Chloe şimdi başkalarını da bu semptomları hakkında bilinçlendirmek için uğraşıyor. Bu sayede diğerlerinin de aynı şeyleri yaşamasının önüne geçmeyi hedefliyor. İnsanları bir cevap alana kadar doktorlarına gitmeyi bırakmamaya çağırdı.
"Kanser belirtileri olduklarını fark etmemiştim. Genç kadınların yumurtalık kanseri belirtilerini bildiklerini sanmıyorum. Sadece ilerleyen yaşlarda ya da ailesinde kanser geçmişi olan kişilerde ortaya çıkabileceğine dair bir yanlış inanış var."
"Ancak bunlardan hiçbiri bende yoktu. İhtiyacın olan tek şey yumurtalıklar" diyor Chloe. "Kendinizi rahatsız hissediyorsanız, doktorunuza gitmeli ve kontrol ettirmelisiniz."