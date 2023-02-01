Yaşadığı şişkinliği görmezden geldi ölümden döndü! "Keşke daha önce doktora gitseymişim"

2021 yılının Aralık ayında kendini iyi hissetmemeye başlayan Chloe, aslında öncesinde yaşadığı birçok semptomu görmezden geldiğini söylüyor. 24 yaşındaki kadın, mide ağrısı çok kötüleşene kadar şişkinlik ve yemek yemede zorluk gibi semptomları görmezden geldiğini söyledi. Semptomları başladıktan ancak birkaç ay sonra Nisan 2022'de doktoru ziyaret eden kadın, "Tüm bu şeyleri görmezden geldim" dedi.

Chloe, "Nisan ayında midem çok ağrıyordu, bu yüzden acile gitmek zorunda kaldım ve yumurtalıklarımda tümörler olduğunu öğrendim. Biri 18 cm, diğeri 11 cm büyüklüğündeydi. Nisan ve Temmuz arasında bende bir sorun olduğunu biliyordum, ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyordum."

11 Temmuz 2022'de Chloe'ye yumurtalık kanseri teşhisi kondu ve ertesi gün kemoterapiye başlaması söylendi. Chloe, teşhis konulduğu için rahatladığını belirterek, beklemenin zor olduğunu çünkü zaman geçtikçe tümörün daha da büyüyeceğini bildiğini sözlerine ekledi.